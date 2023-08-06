https://ria.ru/20230806/stroyka-1888439806.html

На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз

На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз - РИА Новости, 06.08.2023

На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз

Полиция проводит проверку по факту падения семилетнего школьника с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре, мальчик находится в больнице с... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T10:57

2023-08-06T10:57

2023-08-06T10:57

происшествия

краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту падения семилетнего школьника с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре, мальчик находится в больнице с многочисленными травмами, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. "В Краснодаре полиция проводит проверку по факту падения школьника с 3-го этажа недостроенного здания. По предварительной информации, 7-летний мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке. Затем у ребёнка закружилась голова и он сорвался вниз", - говорится в сообщении. Отмечается, что мальчик находится в больнице с многочисленными травмами. По данным ЕДДС Краснодара, это произошло на улице Восточно-Кругликовской. Спасатели эвакуировали с третьего этажа остальных детей, которые не смогли покинуть здание самостоятельно.

https://ria.ru/20230805/kuban-1888354153.html

краснодар

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодар, краснодарский край