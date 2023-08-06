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На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз - РИА Новости, 06.08.2023
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10:57 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/stroyka-1888439806.html
На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз
На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз - РИА Новости, 06.08.2023
На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз
Полиция проводит проверку по факту падения семилетнего школьника с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре, мальчик находится в больнице с... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:57
2023-08-06T10:57
происшествия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту падения семилетнего школьника с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре, мальчик находится в больнице с многочисленными травмами, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. "В Краснодаре полиция проводит проверку по факту падения школьника с 3-го этажа недостроенного здания. По предварительной информации, 7-летний мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке. Затем у ребёнка закружилась голова и он сорвался вниз", - говорится в сообщении. Отмечается, что мальчик находится в больнице с многочисленными травмами. По данным ЕДДС Краснодара, это произошло на улице Восточно-Кругликовской. Спасатели эвакуировали с третьего этажа остальных детей, которые не смогли покинуть здание самостоятельно.
https://ria.ru/20230805/kuban-1888354153.html
краснодар
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происшествия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз

На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз, он госпитализирован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту падения семилетнего школьника с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре, мальчик находится в больнице с многочисленными травмами, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
"В Краснодаре полиция проводит проверку по факту падения школьника с 3-го этажа недостроенного здания. По предварительной информации, 7-летний мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке. Затем у ребёнка закружилась голова и он сорвался вниз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик находится в больнице с многочисленными травмами.
По данным ЕДДС Краснодара, это произошло на улице Восточно-Кругликовской. Спасатели эвакуировали с третьего этажа остальных детей, которые не смогли покинуть здание самостоятельно.
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