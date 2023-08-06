https://ria.ru/20230806/stroyka-1888439806.html
На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз
На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз - РИА Новости, 06.08.2023
На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз
Полиция проводит проверку по факту падения семилетнего школьника с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре, мальчик находится в больнице с... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T10:57
2023-08-06T10:57
2023-08-06T10:57
происшествия
краснодар
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту падения семилетнего школьника с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре, мальчик находится в больнице с многочисленными травмами, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. "В Краснодаре полиция проводит проверку по факту падения школьника с 3-го этажа недостроенного здания. По предварительной информации, 7-летний мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке. Затем у ребёнка закружилась голова и он сорвался вниз", - говорится в сообщении. Отмечается, что мальчик находится в больнице с многочисленными травмами. По данным ЕДДС Краснодара, это произошло на улице Восточно-Кругликовской. Спасатели эвакуировали с третьего этажа остальных детей, которые не смогли покинуть здание самостоятельно.
https://ria.ru/20230805/kuban-1888354153.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз
На Кубани семилетний мальчик играл на стройке и сорвался вниз, он госпитализирован
КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости.
Полиция проводит проверку по факту падения семилетнего школьника с третьего этажа недостроенного здания в Краснодаре, мальчик находится в больнице с многочисленными травмами, сообщили
в пресс-службе краевого ГУ МВД.
"В Краснодаре полиция проводит проверку по факту падения школьника с 3-го этажа недостроенного здания. По предварительной информации, 7-летний мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке. Затем у ребёнка закружилась голова и он сорвался вниз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик находится в больнице с многочисленными травмами.
По данным ЕДДС Краснодара, это произошло на улице Восточно-Кругликовской. Спасатели эвакуировали с третьего этажа остальных детей, которые не смогли покинуть здание самостоятельно.
На Кубани мужчина сделал предложение девушке и утонул