https://ria.ru/20230806/storonniki-1888502824.html

Сторонники военного переворота собрались в столице Нигера, сообщили СМИ

Сторонники военного переворота собрались в столице Нигера, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.08.2023

Сторонники военного переворота собрались в столице Нигера, сообщили СМИ

Тысячи сторонников военного переворота в Нигере собрались на стадионе в столичном городе Ниамей для поддержки новых властей Нигера, передает агентство Франс... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T19:31

2023-08-06T19:31

2023-08-06T19:31

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Тысячи сторонников военного переворота в Нигере собрались на стадионе в столичном городе Ниамей для поддержки новых властей Нигера, передает агентство Франс Пресс. "Тысячи сторонников военного переворота в Нигере собрались на стадионе в Ниамее в воскресенье, когда истекает срок, установленный западноафриканским региональным блоком ЭКОВАС для возвращения свергнутого президента Мохамеда Базума", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что члены правящего "Национального совета по защите отечества" (CNSP) прибыли на стадион "под одобрительные возгласы сторонников". Сам стадион рассчитан на 30 тысяч мест, при этом точное количество собравшихся не уточняется. Ранее ЭКОВАС дал неделю на то, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае, как заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре, ЭКОВАС может применить силу для восстановления конституционного порядка. Накануне агентство Рейтер передавало, что план для возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере уже разработан. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230806/niger-1888494056.html

https://ria.ru/20230806/niger-1888483256.html

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в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023