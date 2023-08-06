Рейтинг@Mail.ru
СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента Стенина в Донбассе - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 06.08.2023 (обновлено: 09:03 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/stenin-1888415761.html
СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента Стенина в Донбассе
СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента Стенина в Донбассе - РИА Новости, 06.08.2023
СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента Стенина в Донбассе
Российские следователи продолжают устанавливать причастных к убийству фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина, погибшего в Донбассе, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T04:09
2023-08-06T09:03
россия
донбасс
украина
андрей стенин
владимир путин
анатолий клян
европейский суд
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575445775_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c739ece5ea2a12fa722a4eb8b430392.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать причастных к убийству фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина, погибшего в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.&quot;В ходе следственных действий было установлено, что к этому преступлению причастны представители украинских вооруженных формирований. Лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением украинского флага, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии Украины&quot;, — сказали в ведомстве.Собеседник агентства также отметил, что следователи продолжают поиск конкретных лиц, причастных к преступлению.В СК обвинили украинские вооруженные формирования в систематическом нарушении норм международного права, атаках на гражданское население, а также представителей СМИ. "Следствие устанавливает обстоятельств этих преступлений для привлечения к ответственности виновных", — подчеркнули в ведомстве.Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в Донецкой народной республике 6 августа 2014 года.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".По данным Генпрокуратуры России, с 2014 года украинские власти занимаются физическим устранением оппозиционных политиков и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты не только Андрей Стенин, но и оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.
https://ria.ru/20220806/stenin-1806414348.html
https://ria.ru/20230727/zhuravlev-1886691701.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575445775_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_1666a010b281e3e1d61561bbd8047dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, украина, андрей стенин, владимир путин, анатолий клян, европейский суд, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Россия, Донбасс, Украина, Андрей Стенин, Владимир Путин, Анатолий Клян, Европейский суд, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента Стенина в Донбассе

СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента РИА Новости Стенина в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВозложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать причастных к убийству фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина, погибшего в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
«

"В ходе следственных действий было установлено, что к этому преступлению причастны представители украинских вооруженных формирований. Лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением украинского флага, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии Украины", — сказали в ведомстве.

Собеседник агентства также отметил, что следователи продолжают поиск конкретных лиц, причастных к преступлению.
В СК обвинили украинские вооруженные формирования в систематическом нарушении норм международного права, атаках на гражданское население, а также представителей СМИ.
"Следствие устанавливает обстоятельств этих преступлений для привлечения к ответственности виновных", — подчеркнули в ведомстве.
Фотокорреспондент Андрей Стенин - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
Журналист в горячей точке: Андрей Стенин и его главные фото
6 августа 2022, 09:00
Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в Донецкой народной республике 6 августа 2014 года.
Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".
По данным Генпрокуратуры России, с 2014 года украинские власти занимаются физическим устранением оппозиционных политиков и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты не только Андрей Стенин, но и оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.
Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Путин посмертно наградил военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества
27 июля, 18:03
 
РоссияДонбассУкраинаАндрей СтенинВладимир ПутинАнатолий КлянЕвропейский судСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала