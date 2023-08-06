https://ria.ru/20230806/stenin-1888415761.html

СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента Стенина в Донбассе

СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента Стенина в Донбассе - РИА Новости, 06.08.2023

СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента Стенина в Донбассе

Российские следователи продолжают устанавливать причастных к убийству фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина, погибшего в Донбассе, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T04:09

2023-08-06T04:09

2023-08-06T09:03

россия

донбасс

украина

андрей стенин

владимир путин

анатолий клян

европейский суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать причастных к убийству фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина, погибшего в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."В ходе следственных действий было установлено, что к этому преступлению причастны представители украинских вооруженных формирований. Лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением украинского флага, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии Украины", — сказали в ведомстве.Собеседник агентства также отметил, что следователи продолжают поиск конкретных лиц, причастных к преступлению.В СК обвинили украинские вооруженные формирования в систематическом нарушении норм международного права, атаках на гражданское население, а также представителей СМИ. "Следствие устанавливает обстоятельств этих преступлений для привлечения к ответственности виновных", — подчеркнули в ведомстве.Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в Донецкой народной республике 6 августа 2014 года.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".По данным Генпрокуратуры России, с 2014 года украинские власти занимаются физическим устранением оппозиционных политиков и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты не только Андрей Стенин, но и оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20220806/stenin-1806414348.html

https://ria.ru/20230727/zhuravlev-1886691701.html

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россия, донбасс, украина, андрей стенин, владимир путин, анатолий клян, европейский суд, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф