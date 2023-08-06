СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента Стенина в Донбассе
СК продолжает устанавливать убийц фотокорреспондента РИА Новости Стенина в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВозложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
Возложение цветов к памятному знаку на месте гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать причастных к убийству фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина, погибшего в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
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"В ходе следственных действий было установлено, что к этому преступлению причастны представители украинских вооруженных формирований. Лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением украинского флага, а рядом с ними находилась военная техника Национальной гвардии Украины", — сказали в ведомстве.
Собеседник агентства также отметил, что следователи продолжают поиск конкретных лиц, причастных к преступлению.
В СК обвинили украинские вооруженные формирования в систематическом нарушении норм международного права, атаках на гражданское население, а также представителей СМИ.
"Следствие устанавливает обстоятельств этих преступлений для привлечения к ответственности виновных", — подчеркнули в ведомстве.
Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей в районе города Снежное в Донецкой народной республике 6 августа 2014 года.
Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу — против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".
По данным Генпрокуратуры России, с 2014 года украинские власти занимаются физическим устранением оппозиционных политиков и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты не только Андрей Стенин, но и оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.
Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.