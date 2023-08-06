https://ria.ru/20230806/ssha-1888423632.html

Стримера, раздававшего приставки в Нью-Йорке, обвинили в беспорядках

Стримера, раздававшего приставки в Нью-Йорке, обвинили в беспорядках - РИА Новости, 06.08.2023

Стримера, раздававшего приставки в Нью-Йорке, обвинили в беспорядках

Стримеру Каю Сенату, спровоцировавшему массовые беспорядки в центре Нью-Йорка сообщением о бесплатной раздаче игровых приставок PlayStation 5, предъявлены... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:11

2023-08-06T08:11

2023-08-06T08:11

в мире

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стримеру Каю Сенату, спровоцировавшему массовые беспорядки в центре Нью-Йорка сообщением о бесплатной раздаче игровых приставок PlayStation 5, предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию. В субботу глава полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри сообщил, что полиция разогнала организованную Сенатом встречу с участием нескольких тысяч человек после того, как собравшиеся устроили погром в центре города. По данным газеты New York Times, люди собрались на площади после того, как стример в социальных сетях пообещал раздать участникам игровые приставки, клавиатуры, микрофоны. Сам блогер был задержан. "Сенату среди прочего было предъявлено обвинение по двум пунктам в подстрекательстве к беспорядкам и незаконном собрании", - приводит телеканал заявление Мэддри. По его словам, несколько полицейских пострадали в ходе беспорядков, а 65 человек были задержаны, среди них 30 несовершеннолетних. Мэддри добавил, что полиция не против того, чтобы молодые люди собирались, но встречи на таком уровне опасны.

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Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город)