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Стримера, раздававшего приставки в Нью-Йорке, обвинили в беспорядках
Стримера, раздававшего приставки в Нью-Йорке, обвинили в беспорядках - РИА Новости, 06.08.2023
Стримера, раздававшего приставки в Нью-Йорке, обвинили в беспорядках
Стримеру Каю Сенату, спровоцировавшему массовые беспорядки в центре Нью-Йорка сообщением о бесплатной раздаче игровых приставок PlayStation 5, предъявлены... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T08:11
2023-08-06T08:11
2023-08-06T08:11
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стримеру Каю Сенату, спровоцировавшему массовые беспорядки в центре Нью-Йорка сообщением о бесплатной раздаче игровых приставок PlayStation 5, предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию. В субботу глава полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри сообщил, что полиция разогнала организованную Сенатом встречу с участием нескольких тысяч человек после того, как собравшиеся устроили погром в центре города. По данным газеты New York Times, люди собрались на площади после того, как стример в социальных сетях пообещал раздать участникам игровые приставки, клавиатуры, микрофоны. Сам блогер был задержан. "Сенату среди прочего было предъявлено обвинение по двум пунктам в подстрекательстве к беспорядкам и незаконном собрании", - приводит телеканал заявление Мэддри. По его словам, несколько полицейских пострадали в ходе беспорядков, а 65 человек были задержаны, среди них 30 несовершеннолетних. Мэддри добавил, что полиция не против того, чтобы молодые люди собирались, но встречи на таком уровне опасны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город)
Стримера, раздававшего приставки в Нью-Йорке, обвинили в беспорядках
Стримера, раздававшего PlayStation в Нью-Йорке, обвинили в подстрекательстве к беспорядкам
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Стримеру Каю Сенату, спровоцировавшему массовые беспорядки в центре Нью-Йорка сообщением о бесплатной раздаче игровых приставок PlayStation 5, предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на полицию.
В субботу глава полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри сообщил, что полиция разогнала организованную Сенатом встречу с участием нескольких тысяч человек после того, как собравшиеся устроили погром в центре города. По данным газеты New York Times, люди собрались на площади после того, как стример в социальных сетях пообещал раздать участникам игровые приставки, клавиатуры, микрофоны. Сам блогер был задержан.
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"Сенату среди прочего было предъявлено обвинение по двум пунктам в подстрекательстве к беспорядкам и незаконном собрании", - приводит телеканал заявление Мэддри.
По его словам, несколько полицейских пострадали в ходе беспорядков, а 65 человек были задержаны, среди них 30 несовершеннолетних.
Мэддри добавил, что полиция не против того, чтобы молодые люди собирались, но встречи на таком уровне опасны.
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