Российский военный рассказал, как расчеты "Торнадо-Г" поддерживают пехоту
Российский военный рассказал, как расчеты РСЗО "Торнадо-Г" помогают продвижению пехоты
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСнаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г"
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
СВАТОВО (ЛНР), 7 авг - РИА Новости. Расчеты модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" поддерживают продвижение пехоты за населенным пунктом Новоселовское на купянском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Обь".
«
"Работаем за Новоселовское. Идет продвижение, идет активная фаза наступления, продвигаемся вперед, помогаем нашей пехоте, чтоб они дальше продвигались там, окапывались. Ну в целом обстановка напряженная, идут наступательные действия, приходится много работать, чтобы пехотные подразделения могли продвигаться спокойно вперед", - рассказал "Обь".
По его словам, на данном направлении противник активно ведет контрбатарейную борьбу, однако никаких контрнаступательных действий не ведет.
«
"На этом участке мы наступаем, идем к победе", - сказал командир батареи.
В Минобороны РФ в субботу сообщили, что за сутки на купянском направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б. В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, уточнили в Минобороны, успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.