https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888517766.html

Российский военный рассказал, как расчеты "Торнадо-Г" поддерживают пехоту

Российский военный рассказал, как расчеты "Торнадо-Г" поддерживают пехоту - РИА Новости, 06.08.2023

Российский военный рассказал, как расчеты "Торнадо-Г" поддерживают пехоту

Расчеты модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" поддерживают продвижение пехоты за населенным пунктом Новоселовское на купянском... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T21:36

2023-08-06T21:36

2023-08-06T21:36

специальная военная операция на украине

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торнадо-г

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СВАТОВО (ЛНР), 7 авг - РИА Новости. Расчеты модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" поддерживают продвижение пехоты за населенным пунктом Новоселовское на купянском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Обь". В субботу в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российскими войсками при освобождении населенного пункта Новоселовское было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек. "Работаем за Новоселовское. Идет продвижение, идет активная фаза наступления, продвигаемся вперед, помогаем нашей пехоте, чтоб они дальше продвигались там, окапывались. Ну в целом обстановка напряженная, идут наступательные действия, приходится много работать, чтобы пехотные подразделения могли продвигаться спокойно вперед", - рассказал "Обь". По его словам, на данном направлении противник активно ведет контрбатарейную борьбу, однако никаких контрнаступательных действий не ведет. "На этом участке мы наступаем, идем к победе", - сказал командир батареи. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что за сутки на купянском направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б. В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, уточнили в Минобороны, успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, харьковская область, донбасс, украина, вооруженные силы украины, торнадо-г