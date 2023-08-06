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Российский военный рассказал, как расчеты "Торнадо-Г" поддерживают пехоту - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:36 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888517766.html
Российский военный рассказал, как расчеты "Торнадо-Г" поддерживают пехоту
Российский военный рассказал, как расчеты "Торнадо-Г" поддерживают пехоту - РИА Новости, 06.08.2023
Российский военный рассказал, как расчеты "Торнадо-Г" поддерживают пехоту
Расчеты модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" поддерживают продвижение пехоты за населенным пунктом Новоселовское на купянском... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T21:36
2023-08-06T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
донбасс
украина
вооруженные силы украины
торнадо-г
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СВАТОВО (ЛНР), 7 авг - РИА Новости. Расчеты модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" поддерживают продвижение пехоты за населенным пунктом Новоселовское на купянском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Обь". В субботу в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российскими войсками при освобождении населенного пункта Новоселовское было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек. "Работаем за Новоселовское. Идет продвижение, идет активная фаза наступления, продвигаемся вперед, помогаем нашей пехоте, чтоб они дальше продвигались там, окапывались. Ну в целом обстановка напряженная, идут наступательные действия, приходится много работать, чтобы пехотные подразделения могли продвигаться спокойно вперед", - рассказал "Обь". По его словам, на данном направлении противник активно ведет контрбатарейную борьбу, однако никаких контрнаступательных действий не ведет. "На этом участке мы наступаем, идем к победе", - сказал командир батареи. В Минобороны РФ в субботу сообщили, что за сутки на купянском направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б. В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, уточнили в Минобороны, успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, харьковская область, донбасс, украина, вооруженные силы украины, торнадо-г
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, Торнадо-Г
Российский военный рассказал, как расчеты "Торнадо-Г" поддерживают пехоту

Российский военный рассказал, как расчеты РСЗО "Торнадо-Г" помогают продвижению пехоты

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСнаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г"
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г". Архивное фото
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СВАТОВО (ЛНР), 7 авг - РИА Новости. Расчеты модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г" поддерживают продвижение пехоты за населенным пунктом Новоселовское на купянском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Обь".
В субботу в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российскими войсками при освобождении населенного пункта Новоселовское было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек.
«
"Работаем за Новоселовское. Идет продвижение, идет активная фаза наступления, продвигаемся вперед, помогаем нашей пехоте, чтоб они дальше продвигались там, окапывались. Ну в целом обстановка напряженная, идут наступательные действия, приходится много работать, чтобы пехотные подразделения могли продвигаться спокойно вперед", - рассказал "Обь".
По его словам, на данном направлении противник активно ведет контрбатарейную борьбу, однако никаких контрнаступательных действий не ведет.
«
"На этом участке мы наступаем, идем к победе", - сказал командир батареи.
В Минобороны РФ в субботу сообщили, что за сутки на купянском направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б. В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, уточнили в Минобороны, успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныТорнадо-Г
 
 
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