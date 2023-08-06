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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.08.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.08.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:55
2023-08-06T15:55
2023-08-06T15:55
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 августа 2023 годаНочью 6 августа российские войска ударили по авиабазам ВСУ в окрестностях Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровненской области. Все объекты поражены. Также за минувшие сутки российские части отразили атаки противника на Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Купянском и Южнодонецком направлениях.Параллельно ликвидированы 136 артиллерийских расчетов, 145 районов скопления живой силы и техники, склад вооружения. Поражен пункт управления. Средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 16 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5534 беспилотника, 428 зенитных ракетных комплексов, 1143 реактивные системы залпового огня, 11 143 танка и других бронемашин, 5778 орудий полевой артиллерии и 12 098 единиц автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
херсонская область
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 августа 2023 года
Ночью 6 августа российские войска ударили по авиабазам ВСУ в окрестностях Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровненской области. Все объекты поражены. Также за минувшие сутки российские части отразили атаки противника на Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Купянском и Южнодонецком направлениях.
Параллельно ликвидированы 136 артиллерийских расчетов, 145 районов скопления живой силы и техники, склад вооружения. Поражен пункт управления. Средства ПВО сбили 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 16 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5534 беспилотника, 428 зенитных ракетных комплексов, 1143 реактивные системы залпового огня, 11 143 танка и других бронемашин, 5778 орудий полевой артиллерии и 12 098 единиц автомобильной техники.