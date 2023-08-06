https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888453221.html

В районе города Запорожье уничтожили склад вооружения ВСУ

В районе города Запорожье уничтожили склад вооружения ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023

В районе города Запорожье уничтожили склад вооружения ВСУ

На запорожском направлении российские войска отразили две атаки противника, Киев потерял до 80 человек, три бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:46

2023-08-06T12:46

2023-08-06T12:59

россия

запорожье

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска отразили две атаки противника, Киев потерял до 80 человек, три бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии российской группировки войск за сутки отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Новопокровка, Работино и Новоандреевка Запорожской области."В течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны."На аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ", - говорится в сообщении.Также в районе Запорожья был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса украинских войск.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация РФ нанесла поражение 136 артиллерийским подразделениям Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145 районах.

https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888452343.html

https://ria.ru/20230806/ataki-1888452254.html

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запорожье

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожье, вооруженные силы украины, безопасность