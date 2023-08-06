https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888452935.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
На южно-донецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял до 150 военнослужащих, РСЗО "Град" и американскую гаубицу М777, сообщили... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:43
2023-08-06T12:43
2023-08-06T12:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На южно-донецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял до 150 военнослужащих, РСЗО "Град" и американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Старомайорское, Сторожевое ДНР и Левадное Запорожской области."Потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230806/ataki-1888452254.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 150 украинских солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На южно-донецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял до 150 военнослужащих, РСЗО "Град" и американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны РФ.
"На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Старомайорское
, Сторожевое ДНР
и Левадное Запорожской области
.
"Потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
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