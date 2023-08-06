https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888452935.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

На южно-донецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял до 150 военнослужащих, РСЗО "Град" и американскую гаубицу М777, сообщили... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:43

2023-08-06T12:43

2023-08-06T12:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сша

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На южно-донецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял до 150 военнослужащих, РСЗО "Град" и американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Старомайорское, Сторожевое ДНР и Левадное Запорожской области."Потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230806/ataki-1888452254.html

https://ria.ru/20230806/udar-1888452023.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сша, донецкая народная республика