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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:43 06.08.2023 (обновлено: 12:50 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888452935.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
На южно-донецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял до 150 военнослужащих, РСЗО "Град" и американскую гаубицу М777, сообщили... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:43
2023-08-06T12:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На южно-донецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял до 150 военнослужащих, РСЗО "Град" и американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Старомайорское, Сторожевое ДНР и Левадное Запорожской области."Потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230806/ataki-1888452254.html
https://ria.ru/20230806/udar-1888452023.html
россия
сша
донецкая народная республика
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безопасность, россия, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 150 украинских солдат на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На южно-донецком направлении российские войска отразили атаку противника, Киев потерял до 150 военнослужащих, РСЗО "Град" и американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны РФ.
"На южно-донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмовой группы противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике украинских войск в районах населенных пунктов Старомайорское, Сторожевое ДНР и Левадное Запорожской области.
"Потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАДонецкая Народная Республика
 
 
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