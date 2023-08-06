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ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 06.08.2023 (обновлено: 12:48 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888452343.html
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 06.08.2023
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 170 украинских солдат на донецком направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:38
2023-08-06T12:48
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 170 украинских солдат на донецком направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."За сутки на данном направлении уничтожены до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили пять атак противника в районах различных населенных пунктов ДНР."Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой народной республики", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888453221.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, безопасность, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении

Минобороны: украинские военные за сутки потеряли до 170 военных на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции
Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости
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Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 170 украинских солдат на донецком направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"За сутки на данном направлении уничтожены до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили пять атак противника в районах различных населенных пунктов ДНР.
"Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой народной республики", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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