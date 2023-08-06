https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888452343.html

ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 06.08.2023

ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 170 украинских солдат на донецком направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:38

2023-08-06T12:38

2023-08-06T12:48

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 170 украинских солдат на донецком направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."За сутки на данном направлении уничтожены до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили пять атак противника в районах различных населенных пунктов ДНР."Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой народной республики", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230806/spetsoperatsiya-1888453221.html

https://ria.ru/20230806/udar-1888452023.html

россия

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины