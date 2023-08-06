ВСУ потеряли до 170 военных на Донецком направлении
Минобороны: украинские военные за сутки потеряли до 170 военных на Донецком направлении
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции
Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град" 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили до 170 украинских солдат на донецком направлении, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"За сутки на данном направлении уничтожены до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили пять атак противника в районах различных населенных пунктов ДНР.
"Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой народной республики", - добавили в Минобороны РФ.