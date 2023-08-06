https://ria.ru/20230806/spasateli-1888453616.html
Около ста спасателей патрулируют водные акватории Москвы из-за жары
Около ста спасателей патрулируют водные акватории Москвы из-за жары - РИА Новости, 06.08.2023
Около ста спасателей патрулируют водные акватории Москвы из-за жары
Около 100 спасателей непрерывно патрулируют водные акватории столицы из-за сильной жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:49
2023-08-06T12:49
2023-08-06T12:49
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Около 100 спасателей непрерывно патрулируют водные акватории столицы из-за сильной жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня и ближайшие дни максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов, в связи с этим в разы увеличивается число отдыхающих у воды. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все зоны отдыха, ведется непрерывное патрулирование Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного предотвращения возможных происшествий", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы, в период жаркой погоды их число увеличено до 100 человек. "Спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Еще раз призываем москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах, не оставлять без присмотра детей и животных", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 13 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.
https://ria.ru/20230804/aeratsiya-1888203183.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Около ста спасателей патрулируют водные акватории Москвы из-за жары
Около ста спасателей непрерывно патрулируют водные акватории Москвы из-за сильной жары
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Около 100 спасателей непрерывно патрулируют водные акватории столицы из-за сильной жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня и ближайшие дни максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-35 градусов, в связи с этим в разы увеличивается число отдыхающих у воды. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все зоны отдыха, ведется непрерывное патрулирование Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного предотвращения возможных происшествий", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы, в период жаркой погоды их число увеличено до 100 человек.
"Спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Еще раз призываем москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах, не оставлять без присмотра детей и животных", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 13 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.
Пять циклов аэрации в день запланировано в Москве из-за жаркой погоды