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Западные советники Молдавии не понимают ситуацию в стране, считает аналитик - РИА Новости, 06.08.2023
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16:10 06.08.2023 (обновлено: 16:45 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/sovetniki-1888480678.html
Западные советники Молдавии не понимают ситуацию в стране, считает аналитик
Западные советники Молдавии не понимают ситуацию в стране, считает аналитик - РИА Новости, 06.08.2023
Западные советники Молдавии не понимают ситуацию в стране, считает аналитик
Советники из стран Запада, которые должны помогать представителям власти в Молдавии не понимают, что на самом деле происходит в республике, считает политический РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:10
2023-08-06T16:45
молдавия
майя санду
дмитрий песков
россия
москва
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Советники из стран Запада, которые должны помогать представителям власти в Молдавии не понимают, что на самом деле происходит в республике, считает политический аналитик Анатолий Цэрану. &quot;Не надо перекладывать на советников нашу ответственность и ответственность нашей власти. Реформы должны делать мы. Советники – это хорошо, но я предполагаю, что некоторые из этих западных советников вообще не понимают, что творится в Молдавии, они вообще не сталкивались с такой ситуацией. Они судят о нас по своим странам развитой демократии, где право у себя дома, где экономика подчиняется законам, а не внезаконным договоренностям&quot;, — заявил Цэрану в эфире телеканала Orizont TV.Он отметил, что власть пытается переложить ответственность за необходимые реформы на советников, однако это неэффективно, поскольку за реализацию изменений должны отвечать именно представители руководства страны. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230805/kompensatsiya-1888392210.html
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молдавия, майя санду, дмитрий песков, россия, москва
Молдавия, Майя Санду, Дмитрий Песков, Россия, Москва
Западные советники Молдавии не понимают ситуацию в стране, считает аналитик

Цэрану: западные советники руководства Молдавии не понимают, что происходит в стране

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Советники из стран Запада, которые должны помогать представителям власти в Молдавии не понимают, что на самом деле происходит в республике, считает политический аналитик Анатолий Цэрану.
«

"Не надо перекладывать на советников нашу ответственность и ответственность нашей власти. Реформы должны делать мы. Советники – это хорошо, но я предполагаю, что некоторые из этих западных советников вообще не понимают, что творится в Молдавии, они вообще не сталкивались с такой ситуацией. Они судят о нас по своим странам развитой демократии, где право у себя дома, где экономика подчиняется законам, а не внезаконным договоренностям", — заявил Цэрану в эфире телеканала Orizont TV.

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Он отметил, что власть пытается переложить ответственность за необходимые реформы на советников, однако это неэффективно, поскольку за реализацию изменений должны отвечать именно представители руководства страны.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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