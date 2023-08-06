https://ria.ru/20230806/sotsvyplaty-1888428045.html

Эксперт предположила, когда можно будет получать выплаты в цифровом рубле

Эксперт предположила, когда можно будет получать выплаты в цифровом рубле - РИА Новости, 06.08.2023

Эксперт предположила, когда можно будет получать выплаты в цифровом рубле

Россияне, вероятно, уже со следующего года смогут по желанию получать социальные выплаты в цифровом рубле, заявила РИА Новости магистр права, доцент кафедры... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T09:09

2023-08-06T09:09

2023-08-06T09:09

общество

россия

мери валишвили

экономика

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Россияне, вероятно, уже со следующего года смогут по желанию получать социальные выплаты в цифровом рубле, заявила РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили. "Можно предположить, что со следующего года получать соцвыплаты в цифровой валюте можно будет в заявительном порядке, то есть по желанию", - рассказала эксперт, пояснив, что на данном этапе не предполагается обязательный перевод социальных выплат, в том числе пенсий, пособий и материнского капитала в цифровую форму. По ее словам, все операции с цифровым рублем будут абсолютно прозрачны, так как каждый денежный знак в цифровой форме представляет собой индивидуальный цифровой код. Следовательно, для государства перевод бюджетных расчетов в цифровой форме означает повышение эффективности использования средств. Валишвили отметила, что для ускорения проекта по пилотированию цифрового рубля Банк России должен принять правила платформы цифровой валюты, регламентирующие типы электронных кошельков и виды операций, порядок верификации пользователей и получение цифровой подписи. В настоящее время проект правил опубликован на сайте мегарегулятора, но официально не принят, напомнила эксперт. Фактически эти правила будут являться инструкцией по использованию цифровой валюты, добавила она. С августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. В начале июля Банк России сообщал, что рассчитывает в кратчайшие сроки принять нормативные акты, необходимые для пилотирования реальных операций с цифровым рублем, а его тестирование планируется начать в августе. ЦБ ранее заявлял, что никакого принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. Каждый человек сможет выбирать тот способ получения денег, который ему удобнее, и цифровой рубль - это просто еще один инструмент, указывал регулятор.

https://ria.ru/20230801/rubl-1887495937.html

https://ria.ru/20230806/ekonomika-1888142869.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, мери валишвили, экономика