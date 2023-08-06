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Эксперт: Россия и Турция должны сотрудничать и поддерживать друг друга - РИА Новости, 06.08.2023
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21:36 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/sotrudnichestvo-1888517614.html
Эксперт: Россия и Турция должны сотрудничать и поддерживать друг друга
Эксперт: Россия и Турция должны сотрудничать и поддерживать друг друга - РИА Новости, 06.08.2023
Эксперт: Россия и Турция должны сотрудничать и поддерживать друг друга
У России и Турции нет иного пути, кроме сотрудничества, развития отношений, взаимопонимания и поддержки, считает турецкий генерал в отставке, военный эксперт... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T21:36
2023-08-06T21:36
цены на нефть
турция
реджеп тайип эрдоган
нато
россия
мерсин (провинция)
владимир путин
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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. У России и Турции нет иного пути, кроме сотрудничества, развития отношений, взаимопонимания и поддержки, считает турецкий генерал в отставке, военный эксперт Юджель Карауз. Ранее глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение августа возможен визит президента России Владимира Путина в Турцию. По словам Эрдогана, детали визита в настоящее время обсуждаются по линии МИД и служб безопасности сторон. "У нас (Анкара и Москва – ред.) нет иного пути, кроме сотрудничества, развития отношений, взаимопонимания и поддержки. Несмотря на наличие различных точек зрения в обеих странах, Эрдоган и Путин лучше других понимают это. Думаю, что Турция и Россия должны совместно работать в Карабахе, Сирии и Ливии и тем самым внести вклад в обеспечение мира во всем мире", - сказал эксперт РИА Новости, комментируя анонсированный Эрдоганом визит в Турцию российского лидера Владимира Путина. По мнению Карауза, турецко-российские отношения в настоящее время находятся на пике своего исторического развития. В этой связи он напомнил, что на протяжении последних двухсот лет две страны неоднократно противостояли друг другу, воевали и переживали критические периоды во взаимоотношениях. Последний пример - инцидент со сбитым в 2015 году в Турции российским самолетом. Говоря об имеющихся противоречиях в нынешних отношениях двух стран, эксперт отметил, что они в основном связаны с "зонами влияния". "Турция - единственный член НАТО, который не прервал связи с Россией, а Эрдоган - единственный лидер в составе Альянса, который продолжает поддерживать контакт с Путиным. В меняющейся глобальной обстановке развитие всесторонних отношений служит интересам не только двух стран, но и всего мира. Если взглянуть на историю, то Эрдоган лучше всех понимает Путина, а Путин - Эрдогана. Превращение Турции в газовый хаб при содействии России, деятельность, связанная с маршрутами энергетических поставок, строительство атомной станции в Мерсине, туристические связи и политические интересы на обширной географии - все это способствует развитию двусторонних отношений между Анкарой и Москвой. Кроме того, на повестке дня этих отношений находятся зерновая сделка и вопрос достижения мира между Россией и Украиной. Считаю, что предстоящий визит Путина в Турцию и переговоры двух лидеров имеют большое значение не только для наших стран, но и для региона и мира в целом", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230805/zerno-1888383727.html
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цены на нефть, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, россия, мерсин (провинция), владимир путин
Цены на нефть, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Россия, Мерсин (провинция), Владимир Путин
Эксперт: Россия и Турция должны сотрудничать и поддерживать друг друга

Эксперт Карауз: у России и Турции нет иного пути, кроме сотрудничества и поддержки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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БАКУ, 6 авг - РИА Новости. У России и Турции нет иного пути, кроме сотрудничества, развития отношений, взаимопонимания и поддержки, считает турецкий генерал в отставке, военный эксперт Юджель Карауз.
Ранее глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение августа возможен визит президента России Владимира Путина в Турцию. По словам Эрдогана, детали визита в настоящее время обсуждаются по линии МИД и служб безопасности сторон.
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«
"У нас (Анкара и Москва – ред.) нет иного пути, кроме сотрудничества, развития отношений, взаимопонимания и поддержки. Несмотря на наличие различных точек зрения в обеих странах, Эрдоган и Путин лучше других понимают это. Думаю, что Турция и Россия должны совместно работать в Карабахе, Сирии и Ливии и тем самым внести вклад в обеспечение мира во всем мире", - сказал эксперт РИА Новости, комментируя анонсированный Эрдоганом визит в Турцию российского лидера Владимира Путина.
По мнению Карауза, турецко-российские отношения в настоящее время находятся на пике своего исторического развития. В этой связи он напомнил, что на протяжении последних двухсот лет две страны неоднократно противостояли друг другу, воевали и переживали критические периоды во взаимоотношениях. Последний пример - инцидент со сбитым в 2015 году в Турции российским самолетом.
Говоря об имеющихся противоречиях в нынешних отношениях двух стран, эксперт отметил, что они в основном связаны с "зонами влияния".
«
"Турция - единственный член НАТО, который не прервал связи с Россией, а Эрдоган - единственный лидер в составе Альянса, который продолжает поддерживать контакт с Путиным. В меняющейся глобальной обстановке развитие всесторонних отношений служит интересам не только двух стран, но и всего мира. Если взглянуть на историю, то Эрдоган лучше всех понимает Путина, а Путин - Эрдогана. Превращение Турции в газовый хаб при содействии России, деятельность, связанная с маршрутами энергетических поставок, строительство атомной станции в Мерсине, туристические связи и политические интересы на обширной географии - все это способствует развитию двусторонних отношений между Анкарой и Москвой. Кроме того, на повестке дня этих отношений находятся зерновая сделка и вопрос достижения мира между Россией и Украиной. Считаю, что предстоящий визит Путина в Турцию и переговоры двух лидеров имеют большое значение не только для наших стран, но и для региона и мира в целом", - заключил собеседник агентства.
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Цены на нефтьТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОРоссияМерсин (провинция)Владимир Путин
 
 
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