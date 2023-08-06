https://ria.ru/20230806/sobesedovanie-1888432314.html

Аналитики рассказали, переживают ли россияне во время собеседований

Аналитики рассказали, переживают ли россияне во время собеседований - РИА Новости, 06.08.2023

Аналитики рассказали, переживают ли россияне во время собеседований

Россияне с высоким заработком меньше волнуются во время собеседования: так, кандидаты с зарплатой выше 80 тысяч рублей оценили свои переживания на 2,4 балла из... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T09:52

2023-08-06T09:52

2023-08-06T09:52

общество

superjob

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858074976_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_5d3c2a9b26ff7f1fb01f28365350fa8a.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россияне с высоким заработком меньше волнуются во время собеседования: так, кандидаты с зарплатой выше 80 тысяч рублей оценили свои переживания на 2,4 балла из 5, посчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. "Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше они беспокоятся перед собеседованием: если зарабатывающие менее 50 тысяч рублей оценили свои переживания в среднем на 2,7 балла из 5, то опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей - на 2,4 балла", - говорится в исследовании. Там же отмечается, что средняя оценка уровня стресса перед встречей с потенциальным работодателем составила 2,5 по 5-балльной шкале, причем женщины волнуются сильнее мужчин: 2,8 против 2,4 балла. Женщинам с переживаниями чаще всего помогает справится самовнушение и правильное дыхание, а мужчинам - алкоголь, такое "успокоительное" используют 7% респондентов-мужчин. В топе средств, которые помогают справиться со стрессом, по-прежнему позитивный настрой, правильное дыхание, подготовка к интервью, а также медитация или молитва. К кофе прибегают 3% опрошенных, еще по 2% - к музыке и прогулкам. По 1% россиян используют для успокоения курение, чтение, еду и отдых. В числе других способов справиться со стрессом - репетиции диалога, беседы с близкими, друзьями и коллегами, чтение отзывов о компании и прочее. Аналитики отмечают, что перед собеседованием сильно волнуются только 6% россиян, и еще 7% - просто волнуются. Кроме того, 23% считают пережитый в подобных обстоятельствах стресс средним, 14% - низким, а 18% - очень низким. Совершенно не беспокоятся перед интервью 29% россиян.

https://ria.ru/20230130/vakansii-1848294188.html

https://ria.ru/20230802/zarplaty-1887866808.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, superjob, россия