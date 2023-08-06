Словацкая партия призвала президента запретить гражданам вступать в ВСУ
Словацкая национальная партия призвала президента не разрешать гражданам вступать в ВСУ
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 6 авг - РИА Новости. Внепарламентская Словацкая национальная партия (SNS), которую возглавляет бывший спикер парламента Андрей Данко, раскритиковала решение президента страны Зузаны Чапутовой позволить девяти гражданам Словакии вступить в вооруженные силы Украины (ВСУ) и призвала главу государства больше не одобрять подобные прошения.
В субботу руководитель отдела по коммуникациям канцелярии словацкого президента Йозеф Матей сообщил, что президент Словакии разрешила девяти гражданам страны вступить в ВСУ, еще 26 гражданам в этом было отказано.
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"Призываем президента Словакии к тому, чтобы она не давала подобных разрешений, потому что это угрожает нашей общей безопасности", - говорится в заявлении партии SNS, опубликованном в воскресенье на странице политического объединения в социальной сети Facebook*.
Согласно закону, граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента страны.
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"Словацкая национальная партия в будущем предложит закон, который (будет предусматривать - ред.) немедленную потерю гражданства Словакии для тех граждан, которые будут служить в иностранной армии со словацким паспортом", - говорится в заявлении партии.
По мнению членов SNS, "Россия и Украина должны решить свой конфликт сами".
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"Ни наши граждане, ни наша страна не могут напрямую вступать в этот конфликт. Это логично, что такие граждане должны немедленно утрачивать словацкое гражданство", - добавили в партии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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