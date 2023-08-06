Рейтинг@Mail.ru
Словацкая партия призвала президента запретить гражданам вступать в ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 06.08.2023 (обновлено: 15:56 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/slovakiya-1888478505.html
Словацкая партия призвала президента запретить гражданам вступать в ВСУ
Словацкая партия призвала президента запретить гражданам вступать в ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
Словацкая партия призвала президента запретить гражданам вступать в ВСУ
Внепарламентская Словацкая национальная партия (SNS), которую возглавляет бывший спикер парламента Андрей Данко, раскритиковала решение президента страны Зузаны РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:55
2023-08-06T15:56
в мире
словакия
украина
россия
андрей данко
зузана чапутова
сергей лавров
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
БРАТИСЛАВА, 6 авг - РИА Новости. Внепарламентская Словацкая национальная партия (SNS), которую возглавляет бывший спикер парламента Андрей Данко, раскритиковала решение президента страны Зузаны Чапутовой позволить девяти гражданам Словакии вступить в вооруженные силы Украины (ВСУ) и призвала главу государства больше не одобрять подобные прошения. В субботу руководитель отдела по коммуникациям канцелярии словацкого президента Йозеф Матей сообщил, что президент Словакии разрешила девяти гражданам страны вступить в ВСУ, еще 26 гражданам в этом было отказано. "Призываем президента Словакии к тому, чтобы она не давала подобных разрешений, потому что это угрожает нашей общей безопасности", - говорится в заявлении партии SNS, опубликованном в воскресенье на странице политического объединения в социальной сети Facebook*.Согласно закону, граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента страны. "Словацкая национальная партия в будущем предложит закон, который (будет предусматривать - ред.) немедленную потерю гражданства Словакии для тех граждан, которые будут служить в иностранной армии со словацким паспортом", - говорится в заявлении партии. По мнению членов SNS, "Россия и Украина должны решить свой конфликт сами". "Ни наши граждане, ни наша страна не могут напрямую вступать в этот конфликт. Это логично, что такие граждане должны немедленно утрачивать словацкое гражданство", - добавили в партии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230708/naemniki-1882927106.html
https://ria.ru/20230715/naemniki-1884383359.html
словакия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, россия, андрей данко, зузана чапутова, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр
В мире, Словакия, Украина, Россия, Андрей Данко, Зузана Чапутова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Словацкая партия призвала президента запретить гражданам вступать в ВСУ

Словацкая национальная партия призвала президента не разрешать гражданам вступать в ВСУ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 6 авг - РИА Новости. Внепарламентская Словацкая национальная партия (SNS), которую возглавляет бывший спикер парламента Андрей Данко, раскритиковала решение президента страны Зузаны Чапутовой позволить девяти гражданам Словакии вступить в вооруженные силы Украины (ВСУ) и призвала главу государства больше не одобрять подобные прошения.
В субботу руководитель отдела по коммуникациям канцелярии словацкого президента Йозеф Матей сообщил, что президент Словакии разрешила девяти гражданам страны вступить в ВСУ, еще 26 гражданам в этом было отказано.
«
"Призываем президента Словакии к тому, чтобы она не давала подобных разрешений, потому что это угрожает нашей общей безопасности", - говорится в заявлении партии SNS, опубликованном в воскресенье на странице политического объединения в социальной сети Facebook*.
Согласно закону, граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента страны.
Координатор николаевского подполья о наемниках, гуляющих по городам Украины - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках
8 июля, 07:06
«
"Словацкая национальная партия в будущем предложит закон, который (будет предусматривать - ред.) немедленную потерю гражданства Словакии для тех граждан, которые будут служить в иностранной армии со словацким паспортом", - говорится в заявлении партии.
По мнению членов SNS, "Россия и Украина должны решить свой конфликт сами".
«
"Ни наши граждане, ни наша страна не могут напрямую вступать в этот конфликт. Это логично, что такие граждане должны немедленно утрачивать словацкое гражданство", - добавили в партии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье
15 июля, 17:11
 
В миреСловакияУкраинаРоссияАндрей ДанкоЗузана ЧапутоваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала