https://ria.ru/20230806/slovakiya-1888478505.html

Словацкая партия призвала президента запретить гражданам вступать в ВСУ

Словацкая партия призвала президента запретить гражданам вступать в ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023

Словацкая партия призвала президента запретить гражданам вступать в ВСУ

Внепарламентская Словацкая национальная партия (SNS), которую возглавляет бывший спикер парламента Андрей Данко, раскритиковала решение президента страны Зузаны РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:55

2023-08-06T15:55

2023-08-06T15:56

в мире

словакия

украина

россия

андрей данко

зузана чапутова

сергей лавров

вооруженные силы украины

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БРАТИСЛАВА, 6 авг - РИА Новости. Внепарламентская Словацкая национальная партия (SNS), которую возглавляет бывший спикер парламента Андрей Данко, раскритиковала решение президента страны Зузаны Чапутовой позволить девяти гражданам Словакии вступить в вооруженные силы Украины (ВСУ) и призвала главу государства больше не одобрять подобные прошения. В субботу руководитель отдела по коммуникациям канцелярии словацкого президента Йозеф Матей сообщил, что президент Словакии разрешила девяти гражданам страны вступить в ВСУ, еще 26 гражданам в этом было отказано. "Призываем президента Словакии к тому, чтобы она не давала подобных разрешений, потому что это угрожает нашей общей безопасности", - говорится в заявлении партии SNS, опубликованном в воскресенье на странице политического объединения в социальной сети Facebook*.Согласно закону, граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента страны. "Словацкая национальная партия в будущем предложит закон, который (будет предусматривать - ред.) немедленную потерю гражданства Словакии для тех граждан, которые будут служить в иностранной армии со словацким паспортом", - говорится в заявлении партии. По мнению членов SNS, "Россия и Украина должны решить свой конфликт сами". "Ни наши граждане, ни наша страна не могут напрямую вступать в этот конфликт. Это логично, что такие граждане должны немедленно утрачивать словацкое гражданство", - добавили в партии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230708/naemniki-1882927106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, украина, россия, андрей данко, зузана чапутова, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр