https://ria.ru/20230806/shvetsiya-1888471197.html

Из Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на фестивале

Из Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на фестивале - РИА Новости, 06.08.2023

Из Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на фестивале

Власти Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на эритрейском культурном фестивале в пригороде Стокгольма, в ходе которых пострадали более 50... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:09

2023-08-06T15:09

2023-08-06T15:09

в мире

швеция

стокгольм (город)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на эритрейском культурном фестивале в пригороде Стокгольма, в ходе которых пострадали более 50 человек, сообщает телеканал SVT. В четверг SVT сообщал о беспорядках в пригороде Стокгольма Ярве, в ходе которых пострадали 52 человека, в том числе трое полицейских. Демонстранты собрались в знак протеста против культурного фестиваля, обвинив его "в связях с эритрейским режимом". В результате начались столкновения между участниками культурного мероприятия и демонстрантами. Всего были задержаны около 200 человек. "Полиция приняла решение, что около 15 человек должны быть высланы из страны или будут высланы в ближайшее время", - говорится в сообщении телеканала. Как уточнило Шведское радио, речь идет о туристах, приехавших в Швецию для участия в эритрейском культурном фестивале. Отмечается, что полиция подозревает их в участии в беспорядках. "Мы исходим из того, что они пришли сюда учинять беспорядки", - заявил Шведскому радио представитель полиции по связям с прессой Матс Эрикссон.

https://ria.ru/20230805/shvetsiya-1888351244.html

https://ria.ru/20230730/koran-1887258000.html

швеция

стокгольм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, стокгольм (город)