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Из Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на фестивале - РИА Новости, 06.08.2023
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15:09 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/shvetsiya-1888471197.html
Из Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на фестивале
Из Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на фестивале - РИА Новости, 06.08.2023
Из Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на фестивале
Власти Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на эритрейском культурном фестивале в пригороде Стокгольма, в ходе которых пострадали более 50... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:09
2023-08-06T15:09
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швеция
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на эритрейском культурном фестивале в пригороде Стокгольма, в ходе которых пострадали более 50 человек, сообщает телеканал SVT. В четверг SVT сообщал о беспорядках в пригороде Стокгольма Ярве, в ходе которых пострадали 52 человека, в том числе трое полицейских. Демонстранты собрались в знак протеста против культурного фестиваля, обвинив его "в связях с эритрейским режимом". В результате начались столкновения между участниками культурного мероприятия и демонстрантами. Всего были задержаны около 200 человек. "Полиция приняла решение, что около 15 человек должны быть высланы из страны или будут высланы в ближайшее время", - говорится в сообщении телеканала. Как уточнило Шведское радио, речь идет о туристах, приехавших в Швецию для участия в эритрейском культурном фестивале. Отмечается, что полиция подозревает их в участии в беспорядках. "Мы исходим из того, что они пришли сюда учинять беспорядки", - заявил Шведскому радио представитель полиции по связям с прессой Матс Эрикссон.
https://ria.ru/20230805/shvetsiya-1888351244.html
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в мире, швеция, стокгольм (город)
В мире, Швеция, Стокгольм (город)
Из Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на фестивале

SVT: власти Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на культурном фестивале

© iStock.com / RPBMediaШвеция
Швеция - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© iStock.com / RPBMedia
Швеция . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Власти Швеции депортируют около 15 человек после беспорядков на эритрейском культурном фестивале в пригороде Стокгольма, в ходе которых пострадали более 50 человек, сообщает телеканал SVT.
В четверг SVT сообщал о беспорядках в пригороде Стокгольма Ярве, в ходе которых пострадали 52 человека, в том числе трое полицейских. Демонстранты собрались в знак протеста против культурного фестиваля, обвинив его "в связях с эритрейским режимом". В результате начались столкновения между участниками культурного мероприятия и демонстрантами. Всего были задержаны около 200 человек.
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"Полиция приняла решение, что около 15 человек должны быть высланы из страны или будут высланы в ближайшее время", - говорится в сообщении телеканала.
Как уточнило Шведское радио, речь идет о туристах, приехавших в Швецию для участия в эритрейском культурном фестивале. Отмечается, что полиция подозревает их в участии в беспорядках.
"Мы исходим из того, что они пришли сюда учинять беспорядки", - заявил Шведскому радио представитель полиции по связям с прессой Матс Эрикссон.
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