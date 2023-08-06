https://ria.ru/20230806/sderzhivanie-1888425181.html

Аналитик призвал прекратить игру в ядерное сдерживание

Аналитик призвал прекратить игру в ядерное сдерживание - РИА Новости, 06.08.2023

Аналитик призвал прекратить игру в ядерное сдерживание

США и России надлежит извлечь уроки из бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, избегая риторики применения атомного оружия и немедленно... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:30

2023-08-06T08:30

2023-08-06T08:30

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сша

хиросима (префектура)

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США и России надлежит извлечь уроки из бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, избегая риторики применения атомного оружия и немедленно направив своих эмиссаров для проведения диалога по данной проблематике, чтобы положить конец смертельно опасной "игре в ядерное сдерживание", заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями в США Дэрил Кимбалл. По его мнению, "единственным разумным выходом из смертельно опасной игры в ядерное сдерживание" для России и США "является отказ от любой риторики, связанной с угрозой применения ядерного оружия". "А также отправка эмиссаров для проведения серьезного диалога во имя снижения рисков в ядерной сфере и сокращения раздутых арсеналов ядерного оружия своих стран", - такое мнение Кимбалл высказал по случаю очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов Хиросимы и Нагасаки. Таким образом американский специалист по вопросам международной безопасности ответил на вопрос о том, какие уроки поколение современных политиков могло бы извлечь из трагических событий 78-летней давности. Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, США, применив однажды ядерное оружие, создали прецедент. Он напомнил, что единственной страной в мире, которая применила ядерное оружие в отношении неядерного государства, являются Соединенные Штаты Америки, "которые дважды нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки", США "посчитали, что они вправе это сделать". По его словам, военной целесообразности для США применять ядерное оружие против Японии не было, они сделали это, потому что посчитали, что это в их интересах. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в своем выступлении в Японии назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям, но не назвал, кто бомбил Японию, а также не принес каких-либо извинений. По мнению Кимбалла, две эти годовщины служат "печальным напоминанием" о неприемлемости угрозы применения ядерного оружия, а те, кто выступают с такими угрозами, действуют "бесчеловечно", вне зависимости от обстоятельств. Он полагает, что в случае применения "ядерного оружия в конфликте в Европе сейчас, не было бы никаких гарантий, что это не приведет к эскалации напряженности и использованию сотен ядерных боеголовок, во много раз более мощных, чем те, которые уничтожили Хиросиму и Нагасаки". Эксперт также выразил уверенность, что такая война запросто могла бы привести к гибели и ранению до сотни миллионов человек всего за несколько часов. Ранее президент РФ Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения такого оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные РФ страны. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США не "размахивать ядерной дубинкой", потому что победы в ядерном конфликте не будет. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии Мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием. Лаконичные экспонаты воссоздают весь ужас произошедшего. Искореженный трехколесный велосипед. Он встретил взрыв вместе со своим маленьким хозяином. Белые волосы школьницы, которые вылезли все целиком от одного причесывания. Сгоревший до угольной черноты рис в железной коробочке для обеда - единственное, что смогла найти мать от своего сына-школьника. Ногти и облезшая кожа ребенка, он хотел пить и высасывал сукровицу из пальцев рук. Но пережившие бомбардировку говорят, что их память хранит гораздо более страшные картины, чем то, что показано в музее. Они считают, что даже эти экспонаты подобраны с учетом школьных экскурсий: самые страшные свидетельства трагедии хранятся в архиве, чтобы не причинить вреда детской психике. Первым действующим президентом ядерной державы, посетившим музей, стал президент США Барак Обама. Правда, осмотр комплекса занял у него около 10 минут.

https://ria.ru/20230805/oruzhie-1888299553.html

https://ria.ru/20230801/oruzhie-1887557461.html

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хиросима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, хиросима (префектура), энтони блинкен, владимир путин, анатолий антонов, в мире