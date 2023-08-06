https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888485543.html

Санкции Запада против российских бизнесменов не сработали, пишут СМИ

Санкции Запада против российских бизнесменов не сработали, пишут СМИ - РИА Новости, 06.08.2023

Санкции Запада против российских бизнесменов не сработали, пишут СМИ

Стратегия Запада по введению санкций в отношении российских бизнесменов и их семей оказалась неэффективной, пишет американская газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T16:58

2023-08-06T16:58

2023-08-06T16:58

россия

украина

москва

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Стратегия Запада по введению санкций в отношении российских бизнесменов и их семей оказалась неэффективной, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на эксперта. Как отмечает издание, санкции оказались неэффективными, потому немногие российские миллиардеры публично осудили конфликт на Украине или продали свои российские активы. "Учитывая, что большинство из этих олигархов не входят в ближайшее окружение Путина, "санкции болезненны для них и их семей, но они на самом деле неэффективны с точки зрения политики", - пишет газета со ссылкой на эксперта по санкциям Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (АКАМС) Джорджа Волошина. После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза включают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры ЕС в отношении фигурантов, включенных в "черный список", предполагают замораживание активов, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888373089.html

https://ria.ru/20230804/prigovor-1888278052.html

россия

украина

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире