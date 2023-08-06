Нетаньяху пообещал избегать крайностей при проведении судебной реформы
Нетаньяху: судебная реформа в Израиле будет проводиться в сбалансированном виде
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Судебная реформа в Израиле будет осуществлена в сбалансированном виде для того, чтобы избежать крайностей, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Блумберг.
Нетаньяху заявил, что правительство не будет проводить реформу так, как было запланировано изначально, однако будет работать над изменением состава комиссии по назначению судей.
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"В основном это то, что осталось — потому что другие вещи, я думаю, мы не должны принимать в законодательном порядке... Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить", - сказал Нетаньяху.
Как отмечает Блумберг, Нетаньяху подчеркнул, что хотел бы избежать крайностей в рамках проведения реформы.
Массовые протесты в Израиле против судебной реформы, которые не утихают с начала года, вспыхнули с новой силой после одобрения парламентом одного из самых значимых и неоднозначных законопроектов в рамках реформы судебной системы - об отмене "стандарта разумности".
Принятый в июле закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, сочтенные "выходящими за рамки разумного". Сторонники проведения реформы заявляют о том, что отмена "стандарта разумности" является необходимым шагом для того, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан страны. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, экстремальные или коррупционные решения.