https://ria.ru/20230806/reforma-1888498542.html

Нетаньяху пообещал избегать крайностей при проведении судебной реформы

Нетаньяху пообещал избегать крайностей при проведении судебной реформы - РИА Новости, 06.08.2023

Нетаньяху пообещал избегать крайностей при проведении судебной реформы

Судебная реформа в Израиле будет осуществлена в сбалансированном виде для того, чтобы избежать крайностей, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T18:54

2023-08-06T18:54

2023-08-06T18:54

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Судебная реформа в Израиле будет осуществлена в сбалансированном виде для того, чтобы избежать крайностей, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Блумберг.Нетаньяху заявил, что правительство не будет проводить реформу так, как было запланировано изначально, однако будет работать над изменением состава комиссии по назначению судей. "В основном это то, что осталось — потому что другие вещи, я думаю, мы не должны принимать в законодательном порядке... Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить", - сказал Нетаньяху. Как отмечает Блумберг, Нетаньяху подчеркнул, что хотел бы избежать крайностей в рамках проведения реформы. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы, которые не утихают с начала года, вспыхнули с новой силой после одобрения парламентом одного из самых значимых и неоднозначных законопроектов в рамках реформы судебной системы - об отмене "стандарта разумности". Принятый в июле закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, сочтенные "выходящими за рамки разумного". Сторонники проведения реформы заявляют о том, что отмена "стандарта разумности" является необходимым шагом для того, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан страны. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, экстремальные или коррупционные решения.

https://ria.ru/20230806/izrail-1888489526.html

https://ria.ru/20230724/bayden-1885857361.html

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху