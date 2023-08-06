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Нетаньяху пообещал избегать крайностей при проведении судебной реформы - РИА Новости, 06.08.2023
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18:54 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/reforma-1888498542.html
Нетаньяху пообещал избегать крайностей при проведении судебной реформы
Нетаньяху пообещал избегать крайностей при проведении судебной реформы - РИА Новости, 06.08.2023
Нетаньяху пообещал избегать крайностей при проведении судебной реформы
Судебная реформа в Израиле будет осуществлена в сбалансированном виде для того, чтобы избежать крайностей, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T18:54
2023-08-06T18:54
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Судебная реформа в Израиле будет осуществлена в сбалансированном виде для того, чтобы избежать крайностей, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Блумберг.Нетаньяху заявил, что правительство не будет проводить реформу так, как было запланировано изначально, однако будет работать над изменением состава комиссии по назначению судей. "В основном это то, что осталось — потому что другие вещи, я думаю, мы не должны принимать в законодательном порядке... Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить", - сказал Нетаньяху. Как отмечает Блумберг, Нетаньяху подчеркнул, что хотел бы избежать крайностей в рамках проведения реформы. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы, которые не утихают с начала года, вспыхнули с новой силой после одобрения парламентом одного из самых значимых и неоднозначных законопроектов в рамках реформы судебной системы - об отмене "стандарта разумности". Принятый в июле закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, сочтенные "выходящими за рамки разумного". Сторонники проведения реформы заявляют о том, что отмена "стандарта разумности" является необходимым шагом для того, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан страны. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, экстремальные или коррупционные решения.
https://ria.ru/20230806/izrail-1888489526.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху пообещал избегать крайностей при проведении судебной реформы

Нетаньяху: судебная реформа в Израиле будет проводиться в сбалансированном виде

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Судебная реформа в Израиле будет осуществлена в сбалансированном виде для того, чтобы избежать крайностей, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью агентству Блумберг.
Нетаньяху заявил, что правительство не будет проводить реформу так, как было запланировано изначально, однако будет работать над изменением состава комиссии по назначению судей.
«
"В основном это то, что осталось — потому что другие вещи, я думаю, мы не должны принимать в законодательном порядке... Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить", - сказал Нетаньяху.
Как отмечает Блумберг, Нетаньяху подчеркнул, что хотел бы избежать крайностей в рамках проведения реформы.
Демонстранты во время марша протеста против судебной реформы из Тель-Авива в Иерусалим - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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Массовые протесты в Израиле против судебной реформы, которые не утихают с начала года, вспыхнули с новой силой после одобрения парламентом одного из самых значимых и неоднозначных законопроектов в рамках реформы судебной системы - об отмене "стандарта разумности".
Принятый в июле закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, сочтенные "выходящими за рамки разумного". Сторонники проведения реформы заявляют о том, что отмена "стандарта разумности" является необходимым шагом для того, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан страны. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, экстремальные или коррупционные решения.
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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