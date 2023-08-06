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При обстреле запорожского Днепрорудного пострадали шесть человек
При обстреле запорожского Днепрорудного пострадали шесть человек - РИА Новости, 06.08.2023
При обстреле запорожского Днепрорудного пострадали шесть человек
Шесть мирных жителей получили ранения из-за обстрела со стороны украинских боевиков города Днепрорудное в Запорожской области, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T18:20
2023-08-06T18:20
2023-08-06T18:20
специальная военная операция на украине
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запорожская область
мелитополь
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вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения из-за обстрела со стороны украинских боевиков города Днепрорудное в Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб. Ранее в оперативных службах сообщали, что украинские боевики нанесли удар по городу Днепрорудное. "Боевики террористического киевского режима вели прицельный обстрел центра города Днепрорудное. Попадание зафиксировано во дворе двух девятиэтажных домов. Повреждены остекление домов, трансформатор, автомобили. Ранено шесть мирных жителей. Два человека получили тяжелые травмы головы, один госпитализирован в реанимацию городской больницы, второй экстренно отправлен в больницу Мелитополя. Еще четыре человека получили осколочные ранения", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле запорожского Днепрорудного пострадали шесть человек
Шесть человек ранены при обстреле украинскими войсками Днепрорудного в Запорожской области