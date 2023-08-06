https://ria.ru/20230806/pvo-1888453978.html
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов - РИА Новости, 06.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:51
2023-08-06T12:51
2023-08-06T12:51
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 16 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5534 беспилотных летательных аппарата, 428 зенитных ракетных комплексов, 11143 танков и других боевых бронированных машин, 1143 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12098 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230805/poteri-1888347105.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов и 11 снарядов РСЗО HIMARS
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 16 украинских беспилотника в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5534 беспилотных летательных аппарата, 428 зенитных ракетных комплексов, 11143 танков и других боевых бронированных машин, 1143 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12098 единиц специальной военной автомобильной техники.
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