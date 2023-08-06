https://ria.ru/20230806/pvo-1888453978.html

Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов - РИА Новости, 06.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 16 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:51

2023-08-06T12:51

2023-08-06T12:51

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников, 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 16 украинских беспилотника в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 245 вертолетов, 5534 беспилотных летательных аппарата, 428 зенитных ракетных комплексов, 11143 танков и других боевых бронированных машин, 1143 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12098 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230805/poteri-1888347105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность