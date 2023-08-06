https://ria.ru/20230806/primore-1888431071.html
В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу
В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу - РИА Новости, 06.08.2023
В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу
Спасатели организовали переправу для жителей и буксировку транспорта в Красноармейском районе Приморья, где после ливней подтопило дорогу, сообщает в своём... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:37
2023-08-06T09:37
2023-08-06T09:37
происшествия
россия
красноармейский район
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Спасатели организовали переправу для жителей и буксировку транспорта в Красноармейском районе Приморья, где после ливней подтопило дорогу, сообщает в своём Telegram-канале ГУМЧС России по региону. "Сегодня... осуществлялась переправа на участке "Рощино - посёлок Восток" (101-й километр), где образовался перелив длиной около 50 метров перед мостом через реку Большая Уссурка. Задействовав Камаз, сотрудники МЧС России провели буксировку пяти машин, организовали перевозку людей с рейсового автобуса сообщением Вострецово - Владивосток до автовокзала посёлка Рощино. Всего было перевезено около 20 человек... Кроме того, спасатели доставили хлеб в магазины посёлка Вострецово", - говорится в сообщении. В ведомстве добавляют, что также на берег доставили автомобиль скорой помощи, который "не мог самостоятельно выбраться из-за образовавшегося перелива". Были задействованы 10 человек личного состава и одна единица техники (Камаз).
https://ria.ru/20230806/soobschenie-1888419822.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноармейский район, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Красноармейский район, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу
Спасатели организовали переправу в районе Приморья, где дорогу подтопило после ливней