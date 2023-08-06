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В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу - РИА Новости, 06.08.2023
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09:37 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/primore-1888431071.html
В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу
В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу - РИА Новости, 06.08.2023
В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу
Спасатели организовали переправу для жителей и буксировку транспорта в Красноармейском районе Приморья, где после ливней подтопило дорогу, сообщает в своём... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:37
2023-08-06T09:37
происшествия
россия
красноармейский район
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Спасатели организовали переправу для жителей и буксировку транспорта в Красноармейском районе Приморья, где после ливней подтопило дорогу, сообщает в своём Telegram-канале ГУМЧС России по региону. "Сегодня... осуществлялась переправа на участке "Рощино - посёлок Восток" (101-й километр), где образовался перелив длиной около 50 метров перед мостом через реку Большая Уссурка. Задействовав Камаз, сотрудники МЧС России провели буксировку пяти машин, организовали перевозку людей с рейсового автобуса сообщением Вострецово - Владивосток до автовокзала посёлка Рощино. Всего было перевезено около 20 человек... Кроме того, спасатели доставили хлеб в магазины посёлка Вострецово", - говорится в сообщении. В ведомстве добавляют, что также на берег доставили автомобиль скорой помощи, который "не мог самостоятельно выбраться из-за образовавшегося перелива". Были задействованы 10 человек личного состава и одна единица техники (Камаз).
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россия
красноармейский район
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происшествия, россия, красноармейский район, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Красноармейский район, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу

Спасатели организовали переправу в районе Приморья, где дорогу подтопило после ливней

© Фото : ГУ МЧС по Приморскому краюСпасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : ГУ МЧС по Приморскому краю
Спасатели. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Спасатели организовали переправу для жителей и буксировку транспорта в Красноармейском районе Приморья, где после ливней подтопило дорогу, сообщает в своём Telegram-канале ГУМЧС России по региону.
"Сегодня... осуществлялась переправа на участке "Рощино - посёлок Восток" (101-й километр), где образовался перелив длиной около 50 метров перед мостом через реку Большая Уссурка. Задействовав Камаз, сотрудники МЧС России провели буксировку пяти машин, организовали перевозку людей с рейсового автобуса сообщением Вострецово - Владивосток до автовокзала посёлка Рощино. Всего было перевезено около 20 человек... Кроме того, спасатели доставили хлеб в магазины посёлка Вострецово", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что также на берег доставили автомобиль скорой помощи, который "не мог самостоятельно выбраться из-за образовавшегося перелива". Были задействованы 10 человек личного состава и одна единица техники (Камаз).
Ремонт трассы - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Приморье из-за ливней отрезаны от транспортного сообщения пять сел
06:58
 
ПроисшествияРоссияКрасноармейский районВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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