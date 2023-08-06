https://ria.ru/20230806/primore-1888431071.html

В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу

В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу - РИА Новости, 06.08.2023

В Приморье спасатели организовали переправу в районе, где подтопило дорогу

Спасатели организовали переправу для жителей и буксировку транспорта в Красноармейском районе Приморья, где после ливней подтопило дорогу, сообщает в своём... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T09:37

2023-08-06T09:37

2023-08-06T09:37

происшествия

россия

красноармейский район

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Спасатели организовали переправу для жителей и буксировку транспорта в Красноармейском районе Приморья, где после ливней подтопило дорогу, сообщает в своём Telegram-канале ГУМЧС России по региону. "Сегодня... осуществлялась переправа на участке "Рощино - посёлок Восток" (101-й километр), где образовался перелив длиной около 50 метров перед мостом через реку Большая Уссурка. Задействовав Камаз, сотрудники МЧС России провели буксировку пяти машин, организовали перевозку людей с рейсового автобуса сообщением Вострецово - Владивосток до автовокзала посёлка Рощино. Всего было перевезено около 20 человек... Кроме того, спасатели доставили хлеб в магазины посёлка Вострецово", - говорится в сообщении. В ведомстве добавляют, что также на берег доставили автомобиль скорой помощи, который "не мог самостоятельно выбраться из-за образовавшегося перелива". Были задействованы 10 человек личного состава и одна единица техники (Камаз).

https://ria.ru/20230806/soobschenie-1888419822.html

россия

красноармейский район

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красноармейский район, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)