https://ria.ru/20230806/primore-1888417761.html

Третье село отрезано от транспортного сообщения из-за ливней в Приморье

Третье село отрезано от транспортного сообщения из-за ливней в Приморье - РИА Новости, 06.08.2023

Третье село отрезано от транспортного сообщения из-за ливней в Приморье

Село Фурманово стало третьим населенным пунктом в Приморье, который оказался отрезан от транспортного сообщения из-за ливней, сообщает "Примавтодор". РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T05:57

2023-08-06T05:57

2023-08-06T05:57

происшествия

жкх

приморский край

дальнереченский район

красноармейский район

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Село Фурманово стало третьим населенным пунктом в Приморье, который оказался отрезан от транспортного сообщения из-за ливней, сообщает "Примавтодор". В воскресенье дорожники информировали о затруднении проезда на шести участках дорог в Приморском крае. Ранее сообщалось, что села Садовый и Муравейка отрезаны от дорожного сообщения. "Обстановка на автомобильной дороге 300-й километр – Фурманово в Ольгинском муниципальном округе. Вода в реке поднимается. Проезда нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Примавтодора". Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 2-4 августа, затем на 5 августа. По информации синоптиков, в ночь на пятницу дожди шли в разных частях Приморья, обильные осадки отмечались на севере. По сообщению министерства ГОЧС региона, днем в пятницу из-за обильных осадков было затруднено дорожное движение в Красноармейском и Дальнереченском районах, в Лесозаводском городском округе. Больше всего осадков выпало на территории Красноармейского района - 94 миллиметра. В приморском селе Зимники ливни подтопили 100 дворов, из жилых домов вода ушла к вечеру пятницы.

https://ria.ru/20230804/potop-1888296844.html

приморский край

дальнереченский район

красноармейский район

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происшествия, жкх, приморский край, дальнереченский район, красноармейский район