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Третье село отрезано от транспортного сообщения из-за ливней в Приморье - РИА Новости, 06.08.2023
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05:57 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/primore-1888417761.html
Третье село отрезано от транспортного сообщения из-за ливней в Приморье
Третье село отрезано от транспортного сообщения из-за ливней в Приморье - РИА Новости, 06.08.2023
Третье село отрезано от транспортного сообщения из-за ливней в Приморье
Село Фурманово стало третьим населенным пунктом в Приморье, который оказался отрезан от транспортного сообщения из-за ливней, сообщает "Примавтодор". РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T05:57
2023-08-06T05:57
происшествия
жкх
приморский край
дальнереченский район
красноармейский район
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Село Фурманово стало третьим населенным пунктом в Приморье, который оказался отрезан от транспортного сообщения из-за ливней, сообщает "Примавтодор". В воскресенье дорожники информировали о затруднении проезда на шести участках дорог в Приморском крае. Ранее сообщалось, что села Садовый и Муравейка отрезаны от дорожного сообщения. "Обстановка на автомобильной дороге 300-й километр – Фурманово в Ольгинском муниципальном округе. Вода в реке поднимается. Проезда нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Примавтодора". Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 2-4 августа, затем на 5 августа. По информации синоптиков, в ночь на пятницу дожди шли в разных частях Приморья, обильные осадки отмечались на севере. По сообщению министерства ГОЧС региона, днем в пятницу из-за обильных осадков было затруднено дорожное движение в Красноармейском и Дальнереченском районах, в Лесозаводском городском округе. Больше всего осадков выпало на территории Красноармейского района - 94 миллиметра. В приморском селе Зимники ливни подтопили 100 дворов, из жилых домов вода ушла к вечеру пятницы.
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приморский край
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происшествия, жкх, приморский край, дальнереченский район, красноармейский район
Происшествия, ЖКХ, Приморский край, Дальнереченский район, Красноармейский район
Третье село отрезано от транспортного сообщения из-за ливней в Приморье

"Примавтодор": село Фурманово отрезано от транспортного сообщения из-за ливней в Приморье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Село Фурманово стало третьим населенным пунктом в Приморье, который оказался отрезан от транспортного сообщения из-за ливней, сообщает "Примавтодор".
В воскресенье дорожники информировали о затруднении проезда на шести участках дорог в Приморском крае. Ранее сообщалось, что села Садовый и Муравейка отрезаны от дорожного сообщения.
"Обстановка на автомобильной дороге 300-й километр – Фурманово в Ольгинском муниципальном округе. Вода в реке поднимается. Проезда нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Примавтодора".
Штормовое предупреждение объявили в Приморье на 2-4 августа, затем на 5 августа. По информации синоптиков, в ночь на пятницу дожди шли в разных частях Приморья, обильные осадки отмечались на севере. По сообщению министерства ГОЧС региона, днем в пятницу из-за обильных осадков было затруднено дорожное движение в Красноармейском и Дальнереченском районах, в Лесозаводском городском округе. Больше всего осадков выпало на территории Красноармейского района - 94 миллиметра. В приморском селе Зимники ливни подтопили 100 дворов, из жилых домов вода ушла к вечеру пятницы.
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