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Штормовое предупреждение объявили на юге Приморья из-за ожидаемых ливней - РИА Новости, 06.08.2023
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06:31 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/preduprezhdenie-1888419001.html
Штормовое предупреждение объявили на юге Приморья из-за ожидаемых ливней
Штормовое предупреждение объявили на юге Приморья из-за ожидаемых ливней - РИА Новости, 06.08.2023
Штормовое предупреждение объявили на юге Приморья из-за ожидаемых ливней
Штормовое предупреждение объявлено на юге Приморского края, где 7-8 августа ожидаются сильные дожди, прогнозируется выпадение до 50 миллиметров осадков,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T06:31
2023-08-06T06:31
приморский край
владивосток
октябрьский
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено на юге Приморского края, где 7-8 августа ожидаются сильные дожди, прогнозируется выпадение до 50 миллиметров осадков, сообщает Примгидромет. &quot;Штормовое предупреждение объявлено в южной половине Приморья. В связи с обострением фронтальных разделов днем 7 и ночью 8 августа во Владивостоке, в южной половине Приморского края ожидается дождь, местами сильный (15-45 мм за 12 часов и менее), локально очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за один час и менее)&quot;, - говорится в сообщении.По данным синоптиков, на реках Приморья продолжат развиваться дождевые паводки, подъем уровня воды составит 0,5-1,5 метра. Ожидается выход воды из берегов, с затоплением дорог, низководных мостов, сельхозугодий. Наиболее паводкоопасными районами являются Октябрьский, Уссурийский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Красноармейский, Дальнереченский, Михайловский, Ханкайский, Хорольский, Хасанский.
https://ria.ru/20230806/primore-1888415243.html
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приморский край, владивосток, октябрьский, примгидромет
Приморский край, Владивосток, Октябрьский, Примгидромет
Штормовое предупреждение объявили на юге Приморья из-за ожидаемых ливней

Штормовое предупреждение объявлено на юге Приморья, где ожидаются сильные дожди

© РИА Новости / Геннадий ШишкинЛивень во Владивостоке
Ливень во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Ливень во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено на юге Приморского края, где 7-8 августа ожидаются сильные дожди, прогнозируется выпадение до 50 миллиметров осадков, сообщает Примгидромет.
«

"Штормовое предупреждение объявлено в южной половине Приморья. В связи с обострением фронтальных разделов днем 7 и ночью 8 августа во Владивостоке, в южной половине Приморского края ожидается дождь, местами сильный (15-45 мм за 12 часов и менее), локально очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни (30 мм и более за один час и менее)", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на реках Приморья продолжат развиваться дождевые паводки, подъем уровня воды составит 0,5-1,5 метра. Ожидается выход воды из берегов, с затоплением дорог, низководных мостов, сельхозугодий.
Наиболее паводкоопасными районами являются Октябрьский, Уссурийский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Красноармейский, Дальнереченский, Михайловский, Ханкайский, Хорольский, Хасанский.
Экскаватор - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Проезд на шести участках дорог затруднен из-за ливней в Приморье
03:55
 
Приморский крайВладивостокОктябрьскийПримгидромет
 
 
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