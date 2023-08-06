https://ria.ru/20230806/prazdnik-1888134068.html
День железнодорожника в России
День железнодорожника в России - РИА Новости, 06.08.2023
День железнодорожника в России
День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2023 году эта дата приходится на 6 августа. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T06:08
2023-08-06T06:08
2023-08-06T06:09
справки
россия
день железнодорожника в россии
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День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2023 году эта дата приходится на 6 августа.Это первый профессиональный праздник в России, который был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю).В этот день в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный обед с концертом.После революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена в 1936 году.Руководители партии и правительства СССР 30 июля 1935 года встретились в Кремле с большой группой передовиков-железнодорожников, здесь было высказано пожелание о восстановлении празднования Дня железнодорожника.Постановлением правительства в июле 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Затем в 1940 году постановлением Совнаркома СССР празднование Дня железнодорожника было перенесено на первое воскресенье августа. По своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки.Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ.ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.В 2022 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 1,136 миллиарда пассажиров (+7,8% к 2021 году), из них в пригородном сообщении – 1,027 миллиарда пассажиров (+6,8%), в дальнем следовании – более 108,3 миллиона пассажиров (+17,8%).В первом полугодии 2023 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 570,8 миллиона пассажиров (+6,8% к январю-июню 2022 года), из них в пригородном сообщении – 516,4 миллиона (+5,9%), в дальнем следовании – 54,4 миллиона пассажиров (+16,2%).Погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 1,234 миллиарда тонн, что на 3,8% меньше, чем за 2021 год. Погрузка за январь-июнь 2023 года, по оперативным данным, составила 619,1 миллиона тонн, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Выручка ОАО "РЖД" по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) в 2022 году выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,243 триллиона рублей. По словам гендиректора компании Олега Белозерова, в 2022 году был достигнут исторический максимум выручки от перевозок.Российские железные дороги сегодня – это не только современная, высокотехнологичная и быстро развивающаяся компания, но и большой коллектив профессионалов, сотрудников самых разных специальностей и квалификаций, которые вкладывают свой труд в единую цель – сделать жизнь миллионов людей лучше. Ежегодно в рамках Дня железнодорожника для железнодорожников, их семей и других гостей проходят торжественные мероприятия, спортивно-массовые праздники.Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение государственных и отраслевых наград. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, россия, день железнодорожника в россии
Справки, Россия, День железнодорожника в России
День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2023 году эта дата приходится на 6 августа
.
Это первый профессиональный праздник в России, который был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю).В этот день в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный обед с концертом.
После революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена в 1936 году.
Руководители партии и правительства СССР 30 июля 1935 года встретились в Кремле с большой группой передовиков-железнодорожников, здесь было высказано пожелание о восстановлении празднования Дня железнодорожника.
Постановлением правительства в июле 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Затем в 1940 году постановлением
Совнаркома СССР празднование Дня железнодорожника было перенесено на первое воскресенье августа.
По своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие
с транспортными системами Северной Америки.
Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.
Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.
18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги".
Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ.
ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение
для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.
В 2022 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено
1,136 миллиарда пассажиров (+7,8% к 2021 году), из них в пригородном сообщении – 1,027 миллиарда пассажиров (+6,8%), в дальнем следовании – более 108,3 миллиона пассажиров (+17,8%).
В первом полугодии 2023 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено
570,8 миллиона пассажиров (+6,8% к январю-июню 2022 года), из них в пригородном сообщении – 516,4 миллиона (+5,9%), в дальнем следовании – 54,4 миллиона пассажиров (+16,2%).
Погрузка на сети ОАО "РЖД" составила
1,234 миллиарда тонн, что на 3,8% меньше, чем за 2021 год. Погрузка за январь-июнь 2023 года, по оперативным данным
, составила 619,1 миллиона тонн, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Выручка ОАО "РЖД" по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) в 2022 году выросла
на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,243 триллиона рублей. По словам гендиректора компании Олега Белозерова, в 2022 году был достигнут исторический максимум выручки от перевозок.
Российские железные дороги сегодня – это не только современная, высокотехнологичная и быстро развивающаяся компания, но и большой коллектив профессионалов, сотрудников самых разных специальностей и квалификаций, которые вкладывают
свой труд в единую цель – сделать жизнь миллионов людей лучше.
Ежегодно в рамках Дня железнодорожника для железнодорожников, их семей и других гостей проходят торжественные мероприятия, спортивно-массовые праздники.
Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение
государственных и отраслевых наград.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников