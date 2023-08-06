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День железнодорожника в России

День железнодорожника в России - РИА Новости, 06.08.2023

День железнодорожника в России

День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2023 году эта дата приходится на 6 августа. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T06:08

2023-08-06T06:08

2023-08-06T06:09

справки

россия

день железнодорожника в россии

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День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа. В 2023 году эта дата приходится на 6 августа.Это первый профессиональный праздник в России, который был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Отмечался ежегодно 25 июня (6 июля по новому стилю).В этот день в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный обед с концертом.После революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция празднования Дня железнодорожника была возрождена в 1936 году.Руководители партии и правительства СССР 30 июля 1935 года встретились в Кремле с большой группой передовиков-железнодорожников, здесь было высказано пожелание о восстановлении празднования Дня железнодорожника.Постановлением правительства в июле 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Затем в 1940 году постановлением Совнаркома СССР празднование Дня железнодорожника было перенесено на первое воскресенье августа. По своему географическому положению российские железные дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки.Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную систему Российской Федерации. Во взаимодействии с другими видами транспорта они удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. При этом железнодорожный транспорт является ведущим элементом транспортной системы, его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок составляет более 40% от всего транспорта страны.Ведущее положение железных дорог определяется их возможностью осуществлять круглогодичное регулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых грузов и обеспечивать мобильность трудовых ресурсов. Особое значение железных дорог определяется также большими расстояниями перевозок, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов.18 сентября 2003 года постановлением правительства РФ было учреждено Открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Единственным акционером ОАО "РЖД" является Российская Федерация. Полномочия акционера осуществляет правительство РФ.ОАО "РЖД" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.В 2022 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 1,136 миллиарда пассажиров (+7,8% к 2021 году), из них в пригородном сообщении – 1,027 миллиарда пассажиров (+6,8%), в дальнем следовании – более 108,3 миллиона пассажиров (+17,8%).В первом полугодии 2023 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 570,8 миллиона пассажиров (+6,8% к январю-июню 2022 года), из них в пригородном сообщении – 516,4 миллиона (+5,9%), в дальнем следовании – 54,4 миллиона пассажиров (+16,2%).Погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 1,234 миллиарда тонн, что на 3,8% меньше, чем за 2021 год. Погрузка за январь-июнь 2023 года, по оперативным данным, составила 619,1 миллиона тонн, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Выручка ОАО "РЖД" по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) в 2022 году выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,243 триллиона рублей. По словам гендиректора компании Олега Белозерова, в 2022 году был достигнут исторический максимум выручки от перевозок.Российские железные дороги сегодня – это не только современная, высокотехнологичная и быстро развивающаяся компания, но и большой коллектив профессионалов, сотрудников самых разных специальностей и квалификаций, которые вкладывают свой труд в единую цель – сделать жизнь миллионов людей лучше. Ежегодно в рамках Дня железнодорожника для железнодорожников, их семей и других гостей проходят торжественные мероприятия, спортивно-массовые праздники.Традиционно ко Дню железнодорожника приурочено вручение государственных и отраслевых наград. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день железнодорожника в россии