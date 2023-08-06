На острове Сардиния из-за пожаров эвакуировали 600 человек
il Fatto Quotidiano: на острове Сардиния из-за природных пожаров эвакуировали 600 человек
Лесные пожары в Италии. Архивное фото
РИМ, 6 авг – РИА Новости. Шестьсот человек эвакуированы на Сардинии из-за природных пожаров, охвативших в воскресенье северо-восточные и южные оконечности острова, сообщила газета il Fatto Quotidiano.
Распространению огня способствовал сильный ветер. В целях предосторожности пожарная служба закрыла 40-километровый участок автострады между крупными городами Синискола и Олбия. Тушением пожара занимаются семь самолетов, сбрасывающих на очаги возгорания морскую воду. На земле в операциях участвуют 12 единиц техники.
В числе эвакуированных оказались жители города Позада на восточном побережье острова, а также отдыхающие в местных гостиницах и на пляжах.
Президент Сардинии Кристиан Солинас сообщил, что попросил службу гражданской обороны усилить противопожарный воздушный флот и направить раннее предупреждение об активации европейского Механизма гражданской обороны. Он не исключил, что возгорания могли произойти по вине поджигателей, и поручил службе лесоохраны усилить контроль для обнаружения ответственных за поджоги.
В конце июля от лесных пожаров пострадали южные регионы Италии, в особенности Сицилия. Возгорания распространились на фоне аномальной жары, которую принес на Апеннины из Африки антициклон "Харон". От последствий пожаров и жары на Сицилии погибли три человека, а ущерб от природных катаклизмов составил как минимум 260 миллионов евро.