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На острове Сардиния из-за пожаров эвакуировали 600 человек

На острове Сардиния из-за пожаров эвакуировали 600 человек - РИА Новости, 06.08.2023

На острове Сардиния из-за пожаров эвакуировали 600 человек

Шестьсот человек эвакуированы на Сардинии из-за природных пожаров, охвативших в воскресенье северо-восточные и южные оконечности острова, сообщила газета il... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T23:42

2023-08-06T23:42

2023-08-06T23:42

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сардиния

сицилия

италия

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РИМ, 6 авг – РИА Новости. Шестьсот человек эвакуированы на Сардинии из-за природных пожаров, охвативших в воскресенье северо-восточные и южные оконечности острова, сообщила газета il Fatto Quotidiano. Распространению огня способствовал сильный ветер. В целях предосторожности пожарная служба закрыла 40-километровый участок автострады между крупными городами Синискола и Олбия. Тушением пожара занимаются семь самолетов, сбрасывающих на очаги возгорания морскую воду. На земле в операциях участвуют 12 единиц техники. В числе эвакуированных оказались жители города Позада на восточном побережье острова, а также отдыхающие в местных гостиницах и на пляжах. Президент Сардинии Кристиан Солинас сообщил, что попросил службу гражданской обороны усилить противопожарный воздушный флот и направить раннее предупреждение об активации европейского Механизма гражданской обороны. Он не исключил, что возгорания могли произойти по вине поджигателей, и поручил службе лесоохраны усилить контроль для обнаружения ответственных за поджоги. В конце июля от лесных пожаров пострадали южные регионы Италии, в особенности Сицилия. Возгорания распространились на фоне аномальной жары, которую принес на Апеннины из Африки антициклон "Харон". От последствий пожаров и жары на Сицилии погибли три человека, а ущерб от природных катаклизмов составил как минимум 260 миллионов евро.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888516392.html

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888473925.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сардиния, сицилия, италия