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На острове Сардиния из-за пожаров эвакуировали 600 человек - РИА Новости, 06.08.2023
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23:42 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/pozhary-1888527649.html
На острове Сардиния из-за пожаров эвакуировали 600 человек
На острове Сардиния из-за пожаров эвакуировали 600 человек - РИА Новости, 06.08.2023
На острове Сардиния из-за пожаров эвакуировали 600 человек
Шестьсот человек эвакуированы на Сардинии из-за природных пожаров, охвативших в воскресенье северо-восточные и южные оконечности острова, сообщила газета il... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T23:42
2023-08-06T23:42
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РИМ, 6 авг – РИА Новости. Шестьсот человек эвакуированы на Сардинии из-за природных пожаров, охвативших в воскресенье северо-восточные и южные оконечности острова, сообщила газета il Fatto Quotidiano. Распространению огня способствовал сильный ветер. В целях предосторожности пожарная служба закрыла 40-километровый участок автострады между крупными городами Синискола и Олбия. Тушением пожара занимаются семь самолетов, сбрасывающих на очаги возгорания морскую воду. На земле в операциях участвуют 12 единиц техники. В числе эвакуированных оказались жители города Позада на восточном побережье острова, а также отдыхающие в местных гостиницах и на пляжах. Президент Сардинии Кристиан Солинас сообщил, что попросил службу гражданской обороны усилить противопожарный воздушный флот и направить раннее предупреждение об активации европейского Механизма гражданской обороны. Он не исключил, что возгорания могли произойти по вине поджигателей, и поручил службе лесоохраны усилить контроль для обнаружения ответственных за поджоги. В конце июля от лесных пожаров пострадали южные регионы Италии, в особенности Сицилия. Возгорания распространились на фоне аномальной жары, которую принес на Апеннины из Африки антициклон "Харон". От последствий пожаров и жары на Сицилии погибли три человека, а ущерб от природных катаклизмов составил как минимум 260 миллионов евро.
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888516392.html
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888473925.html
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в мире, сардиния, сицилия, италия
В мире, Сардиния, Сицилия, Италия
На острове Сардиния из-за пожаров эвакуировали 600 человек

il Fatto Quotidiano: на острове Сардиния из-за природных пожаров эвакуировали 600 человек

© AFP 2023 / Giovanni IsolinoЛесные пожары в Италии
Лесные пожары в Италии - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / Giovanni Isolino
Лесные пожары в Италии. Архивное фото
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РИМ, 6 авг – РИА Новости. Шестьсот человек эвакуированы на Сардинии из-за природных пожаров, охвативших в воскресенье северо-восточные и южные оконечности острова, сообщила газета il Fatto Quotidiano.
Распространению огня способствовал сильный ветер. В целях предосторожности пожарная служба закрыла 40-километровый участок автострады между крупными городами Синискола и Олбия. Тушением пожара занимаются семь самолетов, сбрасывающих на очаги возгорания морскую воду. На земле в операциях участвуют 12 единиц техники.
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В числе эвакуированных оказались жители города Позада на восточном побережье острова, а также отдыхающие в местных гостиницах и на пляжах.
Президент Сардинии Кристиан Солинас сообщил, что попросил службу гражданской обороны усилить противопожарный воздушный флот и направить раннее предупреждение об активации европейского Механизма гражданской обороны. Он не исключил, что возгорания могли произойти по вине поджигателей, и поручил службе лесоохраны усилить контроль для обнаружения ответственных за поджоги.
В конце июля от лесных пожаров пострадали южные регионы Италии, в особенности Сицилия. Возгорания распространились на фоне аномальной жары, которую принес на Апеннины из Африки антициклон "Харон". От последствий пожаров и жары на Сицилии погибли три человека, а ущерб от природных катаклизмов составил как минимум 260 миллионов евро.
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