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В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в складском здании - РИА Новости, 06.08.2023
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23:46 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888527798.html
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в складском здании
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в складском здании - РИА Новости, 06.08.2023
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в складском здании
Открытое горение в складском здании в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T23:46
2023-08-06T23:46
происшествия
коммерческая недвижимость
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Открытое горение в складском здании в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В ведомстве ранее информировали, что пожар возник днем в воскресенье в здании элеватора и охватил площадь 2 тысячи квадратных метров, отмечалось, что загорелся склад с шелухой от семечек. Тушение пожара было осложнено сильным ветром и сухой погодой. Пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. "В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение. Продолжается разборка и проливка конструкций", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в складском здании

В поселке Кубанском Краснодарского края ликвидировали открытое горение в складском здании

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Открытое горение в складском здании в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве ранее информировали, что пожар возник днем в воскресенье в здании элеватора и охватил площадь 2 тысячи квадратных метров, отмечалось, что загорелся склад с шелухой от семечек. Тушение пожара было осложнено сильным ветром и сухой погодой. Пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
«
"В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение. Продолжается разборка и проливка конструкций", - сказал собеседник агентства.
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