https://ria.ru/20230806/pozhar-1888527798.html

В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в складском здании

В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в складском здании - РИА Новости, 06.08.2023

В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в складском здании

Открытое горение в складском здании в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T23:46

2023-08-06T23:46

2023-08-06T23:46

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Открытое горение в складском здании в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В ведомстве ранее информировали, что пожар возник днем в воскресенье в здании элеватора и охватил площадь 2 тысячи квадратных метров, отмечалось, что загорелся склад с шелухой от семечек. Тушение пожара было осложнено сильным ветром и сухой погодой. Пожар локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров. "В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение. Продолжается разборка и проливка конструкций", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888498974.html

россия

краснодарский край

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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik