https://ria.ru/20230806/pozhar-1888525041.html
При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек
При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек - РИА Новости, 06.08.2023
При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек
Прокуратура Адлерского района в Сочи организовала проверку после пожара на складе курорта "Красная Поляна", который произошел днем, один человек пострадал, он... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:50
2023-08-06T22:50
2023-08-06T22:50
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красная поляна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Адлерского района в Сочи организовала проверку после пожара на складе курорта "Красная Поляна", который произошел днем, один человек пострадал, он находится в больнице, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства в телеграм-канале ведомства. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пожар на площади 20 квадратных метров произошел в воскресенье в селе Эсто-Садок на улице Эстонской, огонь потушили в течение часа, на тот момент сообщалось, что пострадавших нет. Как уточняют в прокуратуре края, при пожаре пострадал один сотрудник компании. "Прокуратурой Адлерского района города Сочи организована проверка по факту возгорания складского помещения в селе Эстосадок… Пострадавший сотрудник предприятия доставлен в ГБУЗ "Городская больница номер 3", где ему оказана необходимая помощь. В настоящее время угрозы жизни нет", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе курорта "Красная Поляна", пожар произошел в гараже курорта из-за возгорания электрокар. Эвакуация людей не проводилась, отмечали в компании. Накануне власти города информировали о сильной жаре в Сочи до конца дня 6 августа. О высокой пожарной опасности в этот период предупреждали в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20230720/pozhar-1885264323.html
https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html
сочи
россия
краснодарский край
красная поляна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красная поляна
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красная Поляна
При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек
При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек, он находится в больнице