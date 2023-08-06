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При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек - РИА Новости, 06.08.2023
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22:50 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888525041.html
При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек
При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек - РИА Новости, 06.08.2023
При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек
Прокуратура Адлерского района в Сочи организовала проверку после пожара на складе курорта "Красная Поляна", который произошел днем, один человек пострадал, он... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:50
2023-08-06T22:50
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красная поляна
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СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Адлерского района в Сочи организовала проверку после пожара на складе курорта "Красная Поляна", который произошел днем, один человек пострадал, он находится в больнице, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства в телеграм-канале ведомства. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пожар на площади 20 квадратных метров произошел в воскресенье в селе Эсто-Садок на улице Эстонской, огонь потушили в течение часа, на тот момент сообщалось, что пострадавших нет. Как уточняют в прокуратуре края, при пожаре пострадал один сотрудник компании. "Прокуратурой Адлерского района города Сочи организована проверка по факту возгорания складского помещения в селе Эстосадок… Пострадавший сотрудник предприятия доставлен в ГБУЗ "Городская больница номер 3", где ему оказана необходимая помощь. В настоящее время угрозы жизни нет", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе курорта "Красная Поляна", пожар произошел в гараже курорта из-за возгорания электрокар. Эвакуация людей не проводилась, отмечали в компании. Накануне власти города информировали о сильной жаре в Сочи до конца дня 6 августа. О высокой пожарной опасности в этот период предупреждали в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20230720/pozhar-1885264323.html
https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html
сочи
россия
краснодарский край
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красная поляна
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красная Поляна
При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек

При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек, он находится в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Адлерского района в Сочи организовала проверку после пожара на складе курорта "Красная Поляна", который произошел днем, один человек пострадал, он находится в больнице, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства в телеграм-канале ведомства.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пожар на площади 20 квадратных метров произошел в воскресенье в селе Эсто-Садок на улице Эстонской, огонь потушили в течение часа, на тот момент сообщалось, что пострадавших нет.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Как уточняют в прокуратуре края, при пожаре пострадал один сотрудник компании.
«
"Прокуратурой Адлерского района города Сочи организована проверка по факту возгорания складского помещения в селе Эстосадок… Пострадавший сотрудник предприятия доставлен в ГБУЗ "Городская больница номер 3", где ему оказана необходимая помощь. В настоящее время угрозы жизни нет", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Как поясняли РИА Новости в пресс-службе курорта "Красная Поляна", пожар произошел в гараже курорта из-за возгорания электрокар. Эвакуация людей не проводилась, отмечали в компании.
Накануне власти города информировали о сильной жаре в Сочи до конца дня 6 августа. О высокой пожарной опасности в этот период предупреждали в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красная Поляна
 
 
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