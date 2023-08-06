https://ria.ru/20230806/pozhar-1888525041.html

При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек

При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек - РИА Новости, 06.08.2023

При пожаре на складе курорта "Красная Поляна" пострадал человек

Прокуратура Адлерского района в Сочи организовала проверку после пожара на складе курорта "Красная Поляна", который произошел днем, один человек пострадал, он... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T22:50

2023-08-06T22:50

2023-08-06T22:50

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красная поляна

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СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Адлерского района в Сочи организовала проверку после пожара на складе курорта "Красная Поляна", который произошел днем, один человек пострадал, он находится в больнице, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства в телеграм-канале ведомства. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пожар на площади 20 квадратных метров произошел в воскресенье в селе Эсто-Садок на улице Эстонской, огонь потушили в течение часа, на тот момент сообщалось, что пострадавших нет. Как уточняют в прокуратуре края, при пожаре пострадал один сотрудник компании. "Прокуратурой Адлерского района города Сочи организована проверка по факту возгорания складского помещения в селе Эстосадок… Пострадавший сотрудник предприятия доставлен в ГБУЗ "Городская больница номер 3", где ему оказана необходимая помощь. В настоящее время угрозы жизни нет", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе курорта "Красная Поляна", пожар произошел в гараже курорта из-за возгорания электрокар. Эвакуация людей не проводилась, отмечали в компании. Накануне власти города информировали о сильной жаре в Сочи до конца дня 6 августа. О высокой пожарной опасности в этот период предупреждали в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20230720/pozhar-1885264323.html

https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html

сочи

россия

краснодарский край

красная поляна

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красная поляна