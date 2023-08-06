https://ria.ru/20230806/pozhar-1888498974.html

В Дмитрове ликвидировали открытое горение в спортивном магазине

В Дмитрове ликвидировали открытое горение в спортивном магазине - РИА Новости, 06.08.2023

В Дмитрове ликвидировали открытое горение в спортивном магазине

Открытое горение в подмосковном Дмитрове, где горел спортивный магазин, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T19:00

2023-08-06T19:00

2023-08-06T19:00

происшествия

дмитров

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888467299_0:253:960:793_1920x0_80_0_0_1c342f05355024572ad5799b2c8ccc8d.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Открытое горение в подмосковном Дмитрове, где горел спортивный магазин, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости, что пожар на площади 500 квадратных метров разгорелся в подмосковном Дмитрове. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, есть угроза распространения огня на здание фабрики. Затем площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, он был локализован. "В 18.23 ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.

дмитров

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в подмосковном Дмитрове Тушение пожара в Московской области. К месту пожара направлена лаборатория для проведения замеров воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ. 2023-08-06T19:00 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дмитров, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), видео