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В Дмитрове ликвидировали открытое горение в спортивном магазине
В Дмитрове ликвидировали открытое горение в спортивном магазине - РИА Новости, 06.08.2023
В Дмитрове ликвидировали открытое горение в спортивном магазине
Открытое горение в подмосковном Дмитрове, где горел спортивный магазин, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T19:00
2023-08-06T19:00
2023-08-06T19:00
происшествия
дмитров
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Открытое горение в подмосковном Дмитрове, где горел спортивный магазин, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости, что пожар на площади 500 квадратных метров разгорелся в подмосковном Дмитрове. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, есть угроза распространения огня на здание фабрики. Затем площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, он был локализован. "В 18.23 ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.
дмитров
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тушение пожара в подмосковном Дмитрове
Тушение пожара в Московской области. К месту пожара направлена лаборатория для проведения замеров воздуха на предмет превышения ПДК вредных веществ.
2023-08-06T19:00
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитров, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), видео
Происшествия, Дмитров, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье)
В Дмитрове ликвидировали открытое горение в спортивном магазине
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Открытое горение в подмосковном Дмитрове, где горел спортивный магазин, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
2023-08-06T19:00
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PT0M11S
В Дмитрове ликвидировали открытое горение в спортивном магазине
Открытое горение в подмосковном Дмитрове, где горел спортивный магазин, ликвидировали