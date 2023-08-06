https://ria.ru/20230806/pozhar-1888489376.html

Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали

Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали - РИА Новости, 06.08.2023

Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали

Пожар в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края, где горит складское здание элеватора, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:26

2023-08-06T17:26

2023-08-06T18:08

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края, где горит складское здание элеватора, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся на складе с шелухой от семечек. Уточняется, что тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода. "В Краснодарском крае пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Всего к ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888484145.html

краснодарский край

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край