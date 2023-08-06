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Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали - РИА Новости, 06.08.2023
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17:26 06.08.2023 (обновлено: 18:08 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888489376.html
Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали
Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали - РИА Новости, 06.08.2023
Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали
Пожар в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края, где горит складское здание элеватора, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:26
2023-08-06T18:08
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края, где горит складское здание элеватора, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся на складе с шелухой от семечек. Уточняется, что тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода. "В Краснодарском крае пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Всего к ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали

МЧС сообщило о локализации пожара на складе с шелухой от семечек в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края, где горит складское здание элеватора, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся на складе с шелухой от семечек. Уточняется, что тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода.
Краснодарском крае пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Всего к ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация последствий лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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ПроисшествияКраснодарский край
 
 
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