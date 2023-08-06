https://ria.ru/20230806/pozhar-1888489376.html
Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали
Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали - РИА Новости, 06.08.2023
Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали
Пожар в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края, где горит складское здание элеватора, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:26
2023-08-06T17:26
2023-08-06T18:08
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края, где горит складское здание элеватора, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся на складе с шелухой от семечек. Уточняется, что тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода. "В Краснодарском крае пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Всего к ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888484145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Пожар в складском здании в Краснодарском крае локализовали
МЧС сообщило о локализации пожара на складе с шелухой от семечек в Краснодарском крае
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края, где горит складское здание элеватора, локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся на складе с шелухой от семечек. Уточняется, что тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода.
"В Краснодарском крае
пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Всего к ликвидации возгорания привлечено 103 человека и 24 единицы техники", - сказал собеседник агентства.
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