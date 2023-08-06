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В Геленджике ликвидировали пожар в лесном массиве
В Геленджике ликвидировали пожар в лесном массиве - РИА Новости, 06.08.2023
В Геленджике ликвидировали пожар в лесном массиве
Спасатели потушили пожар в лесном массиве Геленджика на площади 500 квадратных метров, сообщили в учреждении "Краевой лесопожарный центр". РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T16:34
2023-08-06T16:34
2023-08-06T16:34
происшествия
геленджик
светлый
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КРАСНОДАР, 6 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в лесном массиве Геленджика на площади 500 квадратных метров, сообщили в учреждении "Краевой лесопожарный центр". Ранее в краевом ГУМЧС сообщили, что в Геленджике произошло возгорание в лесном массиве в районе поселка Светлого. Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Отмечалось, что угрозы распространения нет. "В 16:00 (пожар - ред.) полностью ликвидирован на той же площади", - сообщили в Краевом лесопожарном центре. По предварительным данным учреждения, причиной лесного пожара стал обрыв высоковольтной линии электропередачи.
https://ria.ru/20230805/pozhar-1888368997.html
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происшествия, геленджик, светлый
Происшествия, Геленджик, Светлый
В Геленджике ликвидировали пожар в лесном массиве
В Геленджике ликвидировали пожар в лесном массиве на площади 500 квадратов