Рейтинг@Mail.ru
В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888473925.html
В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес
В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес - РИА Новости, 06.08.2023
В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес
Лесной пожар охватил территорию у города Антакья в турецкой провинции Хатай, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:31
2023-08-06T15:31
в мире
хатай (провинция)
сирия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743999957_206:0:1843:921_1920x0_80_0_0_ffa0df08bcca41a2bc3deca640977526.jpg
АНТАКЬЯ (Турция), 6 авг - РИА Новости. Лесной пожар охватил территорию у города Антакья в турецкой провинции Хатай, сообщили РИА Новости очевидцы. По их словам, огонь охватил леса в районе Тахтакёпрю на севере Антакьи. Пожарные пытаются потушить огонь, разрастающийся из-за сильного ветра в регионе. В провинции сейчас порядка 33-35 градусов жары. Очевидцы сообщили, что видели нескольких людей, поджигавших лес. Источник в жандармерии района Серинъёл сообщил РИА Новости, что сотрудники находятся на месте пожара, но данных о задержании кого-либо причастного к пожару пока нет. Новая, уже четвертая волна жары охватила Турцию, в 20 провинциях из 81 зафиксированы температуры выше плюс 40 градусов и рекордная влажность. По данным телеканала TRT, в 20 провинциях страны в пятницу градусники показали температуру выше плюс 40. В частности, на юго-востоке в Мардине и Шырнаке температура превысила 45 и 44 градуса соответственно, в Шанлыурфе и Сиирте зафиксирована температура выше 43.
https://ria.ru/20230802/pozhary-1887778501.html
хатай (провинция)
сирия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743999957_410:0:1638:921_1920x0_80_0_0_becadb21f95301db94284c8745ebc1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хатай (провинция), сирия, турция
В мире, Хатай (провинция), Сирия, Турция
В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес

В турецкой провинции Хатай у границы с Сирией горит лес, сильный ветер мешает тушению огня

© Sputnik / Бурджу Окутан | Перейти в медиабанкДым от лесных пожаров в Турции
Дым от лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в медиабанк
Дым от лесных пожаров в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАКЬЯ (Турция), 6 авг - РИА Новости. Лесной пожар охватил территорию у города Антакья в турецкой провинции Хатай, сообщили РИА Новости очевидцы.
По их словам, огонь охватил леса в районе Тахтакёпрю на севере Антакьи. Пожарные пытаются потушить огонь, разрастающийся из-за сильного ветра в регионе. В провинции сейчас порядка 33-35 градусов жары.
Очевидцы сообщили, что видели нескольких людей, поджигавших лес.
Источник в жандармерии района Серинъёл сообщил РИА Новости, что сотрудники находятся на месте пожара, но данных о задержании кого-либо причастного к пожару пока нет.
Новая, уже четвертая волна жары охватила Турцию, в 20 провинциях из 81 зафиксированы температуры выше плюс 40 градусов и рекордная влажность. По данным телеканала TRT, в 20 провинциях страны в пятницу градусники показали температуру выше плюс 40. В частности, на юго-востоке в Мардине и Шырнаке температура превысила 45 и 44 градуса соответственно, в Шанлыурфе и Сиирте зафиксирована температура выше 43.
Дым от лесного пожара в Кемере
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров
2 августа, 13:54
 
В миреХатай (провинция)СирияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала