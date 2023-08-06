https://ria.ru/20230806/pozhar-1888473925.html
В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес
В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес - РИА Новости, 06.08.2023
В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес
Лесной пожар охватил территорию у города Антакья в турецкой провинции Хатай, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:31
2023-08-06T15:31
2023-08-06T15:31
в мире
хатай (провинция)
сирия
турция
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АНТАКЬЯ (Турция), 6 авг - РИА Новости. Лесной пожар охватил территорию у города Антакья в турецкой провинции Хатай, сообщили РИА Новости очевидцы. По их словам, огонь охватил леса в районе Тахтакёпрю на севере Антакьи. Пожарные пытаются потушить огонь, разрастающийся из-за сильного ветра в регионе. В провинции сейчас порядка 33-35 градусов жары. Очевидцы сообщили, что видели нескольких людей, поджигавших лес. Источник в жандармерии района Серинъёл сообщил РИА Новости, что сотрудники находятся на месте пожара, но данных о задержании кого-либо причастного к пожару пока нет. Новая, уже четвертая волна жары охватила Турцию, в 20 провинциях из 81 зафиксированы температуры выше плюс 40 градусов и рекордная влажность. По данным телеканала TRT, в 20 провинциях страны в пятницу градусники показали температуру выше плюс 40. В частности, на юго-востоке в Мардине и Шырнаке температура превысила 45 и 44 градуса соответственно, в Шанлыурфе и Сиирте зафиксирована температура выше 43.
https://ria.ru/20230802/pozhary-1887778501.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, хатай (провинция), сирия, турция
В мире, Хатай (провинция), Сирия, Турция
В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес
В турецкой провинции Хатай у границы с Сирией горит лес, сильный ветер мешает тушению огня
АНТАКЬЯ (Турция), 6 авг - РИА Новости. Лесной пожар охватил территорию у города Антакья в турецкой провинции Хатай, сообщили РИА Новости очевидцы.
По их словам, огонь охватил леса в районе Тахтакёпрю на севере Антакьи. Пожарные пытаются потушить огонь, разрастающийся из-за сильного ветра в регионе. В провинции сейчас порядка 33-35 градусов жары.
Очевидцы сообщили, что видели нескольких людей, поджигавших лес.
Источник в жандармерии района Серинъёл сообщил РИА Новости, что сотрудники находятся на месте пожара, но данных о задержании кого-либо причастного к пожару пока нет.
Новая, уже четвертая волна жары охватила Турцию
, в 20 провинциях из 81 зафиксированы температуры выше плюс 40 градусов и рекордная влажность. По данным телеканала TRT, в 20 провинциях страны в пятницу градусники показали температуру выше плюс 40. В частности, на юго-востоке в Мардине
и Шырнаке температура превысила 45 и 44 градуса соответственно, в Шанлыурфе
и Сиирте зафиксирована температура выше 43.
Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в тушении лесных пожаров