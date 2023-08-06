https://ria.ru/20230806/pozhar-1888473925.html

В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес

В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес - РИА Новости, 06.08.2023

В турецком Хатае у границы с Сирией горит лес

Лесной пожар охватил территорию у города Антакья в турецкой провинции Хатай, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:31

2023-08-06T15:31

2023-08-06T15:31

в мире

хатай (провинция)

сирия

турция

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АНТАКЬЯ (Турция), 6 авг - РИА Новости. Лесной пожар охватил территорию у города Антакья в турецкой провинции Хатай, сообщили РИА Новости очевидцы. По их словам, огонь охватил леса в районе Тахтакёпрю на севере Антакьи. Пожарные пытаются потушить огонь, разрастающийся из-за сильного ветра в регионе. В провинции сейчас порядка 33-35 градусов жары. Очевидцы сообщили, что видели нескольких людей, поджигавших лес. Источник в жандармерии района Серинъёл сообщил РИА Новости, что сотрудники находятся на месте пожара, но данных о задержании кого-либо причастного к пожару пока нет. Новая, уже четвертая волна жары охватила Турцию, в 20 провинциях из 81 зафиксированы температуры выше плюс 40 градусов и рекордная влажность. По данным телеканала TRT, в 20 провинциях страны в пятницу градусники показали температуру выше плюс 40. В частности, на юго-востоке в Мардине и Шырнаке температура превысила 45 и 44 градуса соответственно, в Шанлыурфе и Сиирте зафиксирована температура выше 43.

https://ria.ru/20230802/pozhary-1887778501.html

хатай (провинция)

сирия

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хатай (провинция), сирия, турция