https://ria.ru/20230806/pozhar-1888473106.html

В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора

В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора - РИА Новости, 06.08.2023

В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора

Пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края в складском здании элеватора, сообщили РИА... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:24

2023-08-06T15:24

2023-08-06T15:50

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края в складском здании элеватора, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют огонь и стараются не допустить возгорание соседних зданий. К тушению привлечены 78 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20230806/dmitrov-1888463102.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)