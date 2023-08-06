https://ria.ru/20230806/pozhar-1888473106.html
В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора
В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора - РИА Новости, 06.08.2023
В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора
Пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края в складском здании элеватора, сообщили РИА... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:24
2023-08-06T15:24
2023-08-06T15:50
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края в складском здании элеватора, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют огонь и стараются не допустить возгорание соседних зданий. К тушению привлечены 78 человек и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20230806/dmitrov-1888463102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора
В поселке Кубанском в Краснодарском крае на складе с шелухой от семечек вспыхнул пожар