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В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора - РИА Новости, 06.08.2023
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15:24 06.08.2023 (обновлено: 15:50 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888473106.html
В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора
В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора - РИА Новости, 06.08.2023
В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора
Пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края в складском здании элеватора, сообщили РИА... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:24
2023-08-06T15:50
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края в складском здании элеватора, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Уточняется, что тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют огонь и стараются не допустить возгорание соседних зданий. К тушению привлечены 78 человек и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20230806/dmitrov-1888463102.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае загорелось складское здание элеватора

В поселке Кубанском в Краснодарском крае на складе с шелухой от семечек вспыхнул пожар

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пожар на площади 2 тысячи "квадратов" разгорелся в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края в складском здании элеватора, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что тушение пожара осложняют сильный ветер и сухая погода. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют огонь и стараются не допустить возгорание соседних зданий. К тушению привлечены 78 человек и 16 единиц техники.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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