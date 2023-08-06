https://ria.ru/20230806/pozhar-1888467951.html

Площадь пожара в Дмитрове достигла тысячи квадратных метров

Площадь пожара в Дмитрове достигла тысячи квадратных метров - РИА Новости, 06.08.2023

Площадь пожара в Дмитрове достигла тысячи квадратных метров

Площадь пожара в административном здании в подмосковном Дмитрове, где горит спортивный магазин, увеличилась с 500 до одной тысячи квадратных метров, сообщили... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:41

2023-08-06T14:41

2023-08-06T14:47

происшествия

дмитров

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Площадь пожара в административном здании в подмосковном Дмитрове, где горит спортивный магазин, увеличилась с 500 до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости, что пожар на площади 500 квадратных метров разгорелся в подмосковном Дмитрове. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, есть угроза распространения огня на здание фабрики."Горит административное здание по адресу: городской округ Дмитров, поселок Синьково дом 43. На данный момент площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что огонь тушат почти 70 человек.

https://ria.ru/20230805/pozhar-1888307046.html

дмитров

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, дмитров, московская область (подмосковье)