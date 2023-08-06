https://ria.ru/20230806/pozhar-1888467951.html
Площадь пожара в Дмитрове достигла тысячи квадратных метров
Площадь пожара в Дмитрове достигла тысячи квадратных метров - РИА Новости, 06.08.2023
Площадь пожара в Дмитрове достигла тысячи квадратных метров
Площадь пожара в административном здании в подмосковном Дмитрове, где горит спортивный магазин, увеличилась с 500 до одной тысячи квадратных метров, сообщили... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:41
2023-08-06T14:41
2023-08-06T14:47
происшествия
дмитров
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888467299_0:253:960:793_1920x0_80_0_0_1c342f05355024572ad5799b2c8ccc8d.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Площадь пожара в административном здании в подмосковном Дмитрове, где горит спортивный магазин, увеличилась с 500 до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости, что пожар на площади 500 квадратных метров разгорелся в подмосковном Дмитрове. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, есть угроза распространения огня на здание фабрики."Горит административное здание по адресу: городской округ Дмитров, поселок Синьково дом 43. На данный момент площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что огонь тушат почти 70 человек.
https://ria.ru/20230805/pozhar-1888307046.html
дмитров
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888467299_0:87:960:807_1920x0_80_0_0_aefce31afd6690ee775ea40710676134.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитров, московская область (подмосковье)
Происшествия, Дмитров, Московская область (Подмосковье)
Площадь пожара в Дмитрове достигла тысячи квадратных метров
Площадь пожара в здании спортивного магазина в Дмитрове достигла тысячи квадратных метров
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Площадь пожара в административном здании в подмосковном Дмитрове, где горит спортивный магазин, увеличилась с 500 до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости, что пожар на площади 500 квадратных метров разгорелся в подмосковном Дмитрове. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, есть угроза распространения огня на здание фабрики.
"Горит административное здание по адресу: городской округ Дмитров, поселок Синьково дом 43. На данный момент площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь тушат почти 70 человек.
В Приморье две женщины погибли из-за задымления при пожаре