https://ria.ru/20230806/pozhar-1888464216.html

В донецком университете после обстрела сгорели дипломы выпускников

В донецком университете после обстрела сгорели дипломы выпускников - РИА Новости, 06.08.2023

В донецком университете после обстрела сгорели дипломы выпускников

В Донецком национальном университете экономики и торговли, где произошел пожар после обстрела ВСУ, сгорели в том числе дипломы выпускников этого года и... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:14

2023-08-06T14:14

2023-08-06T17:08

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

алексей кострубицкий

в мире

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Донецком национальном университете экономики и торговли, где произошел пожар после обстрела ВСУ, сгорели в том числе дипломы выпускников этого года и документы приемной комиссии, сообщила пресс-служба Минобрнауки России."Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского", — отметили в ведомстве.Также сгорели серверы и компьютерные классы. При этом удалось сохранить правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников, отметили в ведомстве.Сегодня ночью в ДНР сообщили, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами загорелось здание университета. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий уточнил РИА Новости, что горит кровля по всей площади — 1,8 тысячи квадратных метров.В борьбе с огнем принимали участие 19 единиц техники и 91 сотрудник республиканского МЧС.

https://ria.ru/20230806/udar-1888445001.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в Донецком университете экономики и торговли после обстрела ВСУ Тушение пожара в Донецком университете экономики и торговли после обстрела ВСУ шло до утра, последствия устраняют до сих пор. 2023-08-06T14:14 true PT1M12S

Тушение пожара в Донецком университете экономики и торговли после обстрела ВСУ Тушение пожара в Донецком университете экономики и торговли после обстрела ВСУ шло до утра, последствия устраняют до сих пор. 2023-08-06T14:14 true PT1M12S

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Наталья Макарова

донецк, происшествия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, алексей кострубицкий, в мире, украина, вооруженные силы украины