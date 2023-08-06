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В донецком университете после обстрела сгорели дипломы выпускников - РИА Новости, 06.08.2023
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14:14 06.08.2023 (обновлено: 17:08 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888464216.html
В донецком университете после обстрела сгорели дипломы выпускников
В донецком университете после обстрела сгорели дипломы выпускников - РИА Новости, 06.08.2023
В донецком университете после обстрела сгорели дипломы выпускников
В Донецком национальном университете экономики и торговли, где произошел пожар после обстрела ВСУ, сгорели в том числе дипломы выпускников этого года и... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T14:14
2023-08-06T17:08
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
алексей кострубицкий
в мире
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Донецком национальном университете экономики и торговли, где произошел пожар после обстрела ВСУ, сгорели в том числе дипломы выпускников этого года и документы приемной комиссии, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.&quot;Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского&quot;, — отметили в ведомстве.Также сгорели серверы и компьютерные классы. При этом удалось сохранить правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников, отметили в ведомстве.Сегодня ночью в ДНР сообщили, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами загорелось здание университета. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий уточнил РИА Новости, что горит кровля по всей площади — 1,8 тысячи квадратных метров.В борьбе с огнем принимали участие 19 единиц техники и 91 сотрудник республиканского МЧС.
https://ria.ru/20230806/udar-1888445001.html
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Тушение пожара в Донецком университете экономики и торговли после обстрела ВСУ
Тушение пожара в Донецком университете экономики и торговли после обстрела ВСУ шло до утра, последствия устраняют до сих пор.
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Тушение пожара в Донецком университете экономики и торговли после обстрела ВСУ
Тушение пожара в Донецком университете экономики и торговли после обстрела ВСУ шло до утра, последствия устраняют до сих пор.
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донецк, происшествия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, алексей кострубицкий, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Алексей Кострубицкий, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В донецком университете после обстрела сгорели дипломы выпускников

В донецком университете сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Донецком национальном университете экономики и торговли, где произошел пожар после обстрела ВСУ, сгорели в том числе дипломы выпускников этого года и документы приемной комиссии, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.
«

"Минобрнауки России окажет всю необходимую помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского", — отметили в ведомстве.

Также сгорели серверы и компьютерные классы. При этом удалось сохранить правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников, отметили в ведомстве.
Сегодня ночью в ДНР сообщили, что после обстрела Донецка кассетными боеприпасами загорелось здание университета. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий уточнил РИА Новости, что горит кровля по всей площади — 1,8 тысячи квадратных метров.
В борьбе с огнем принимали участие 19 единиц техники и 91 сотрудник республиканского МЧС.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАлексей КострубицкийВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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