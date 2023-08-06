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В подмосковном Дмитрове загорелся, предположительно, спортивный магазин - РИА Новости, 06.08.2023
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13:59 06.08.2023 (обновлено: 15:04 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888463799.html
В подмосковном Дмитрове загорелся, предположительно, спортивный магазин
В подмосковном Дмитрове загорелся, предположительно, спортивный магазин - РИА Новости, 06.08.2023
В подмосковном Дмитрове загорелся, предположительно, спортивный магазин
Пожар на площади 500 "квадратов" разгорелся в подмосковном Дмитрове, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T13:59
2023-08-06T15:04
происшествия
дмитров
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Пожар на площади 500 "квадратов" разгорелся в подмосковном Дмитрове, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. "В 13.00 поступило сообщение о возгорании по адресу: городской округ Дмитров, поселок Синьково, дом 43. Площадь горения 500 квадратных метров", - сказали в главке. Согласно "Яндекс Карты", по данному адресу находится спортмагазин "Леко". Происходит ли горение именно там, неизвестно - об этом официально не сообщается.
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происшествия, дмитров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дмитров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Дмитрове загорелся, предположительно, спортивный магазин

МЧС: в подмосковном Дмитрове загорелся магазин спорттоваров "Леко"

© Фото : МЧС РоссииТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : МЧС России
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Пожар на площади 500 "квадратов" разгорелся в подмосковном Дмитрове, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
«
"В 13.00 поступило сообщение о возгорании по адресу: городской округ Дмитров, поселок Синьково, дом 43. Площадь горения 500 квадратных метров", - сказали в главке.
Согласно "Яндекс Карты", по данному адресу находится спортмагазин "Леко". Происходит ли горение именно там, неизвестно - об этом официально не сообщается.
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ПроисшествияДмитровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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