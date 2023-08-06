https://ria.ru/20230806/pozhar-1888463799.html

В подмосковном Дмитрове загорелся, предположительно, спортивный магазин

В подмосковном Дмитрове загорелся, предположительно, спортивный магазин - РИА Новости, 06.08.2023

В подмосковном Дмитрове загорелся, предположительно, спортивный магазин

Пожар на площади 500 "квадратов" разгорелся в подмосковном Дмитрове, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T13:59

2023-08-06T13:59

2023-08-06T15:04

происшествия

дмитров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Пожар на площади 500 "квадратов" разгорелся в подмосковном Дмитрове, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. "В 13.00 поступило сообщение о возгорании по адресу: городской округ Дмитров, поселок Синьково, дом 43. Площадь горения 500 квадратных метров", - сказали в главке. Согласно "Яндекс Карты", по данному адресу находится спортмагазин "Леко". Происходит ли горение именно там, неизвестно - об этом официально не сообщается.

https://ria.ru/20230804/pozhar-1888221299.html

дмитров

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дмитров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)