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В Донецке продолжает гореть корпус университета, попавший под обстрел ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:44 06.08.2023 (обновлено: 01:50 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888412117.html
В Донецке продолжает гореть корпус университета, попавший под обстрел ВСУ
В Донецке продолжает гореть корпус университета, попавший под обстрел ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
В Донецке продолжает гореть корпус университета, попавший под обстрел ВСУ
Пожар не утихает в Донецком университете экономики и торговли после обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T01:44
2023-08-06T01:50
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кострубицкий
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Пожар не утихает в Донецком университете экономики и торговли после обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами.Спасатели МЧС продолжают тушить возгорание на площади 1800 квадратных метров, на место происшествия прибыл министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий.По его словам, сложность тушения обусловлена не только большой площадью пожара, но и особенностью самого здания."В результате обстрела кассетным боеприпасом загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли, площадь пожара 1800 квадратных метров, горит кровля по всей площади… сложный пожар, потому что кровля вся деревянная и перекрытия тоже деревянные", - сказал он РИА Новости. Кострубицкий отметил и то, что в тушении пожара задействовали много сил. "Работает на данный момент уже 14 единиц техники и автолестницы, штабные автомобили. 100 человек личного состава", - сообщил он.Ранее в субботу ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате загорелся первый корпус Университета экономики и торговли ДНР. По предварительным данным, пострадавших нет. В здании находился один вахтер.В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.
https://ria.ru/20230806/obstrely-1888409948.html
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донецк, алексей кострубицкий
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кострубицкий
В Донецке продолжает гореть корпус университета, попавший под обстрел ВСУ

Спасатели продолжают тушить пожар площадью 1800 "квадратов" в Донецке после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПожар в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского в результате обстрела ВСУ
Пожар в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Пожар в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Пожар не утихает в Донецком университете экономики и торговли после обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами.
Спасатели МЧС продолжают тушить возгорание на площади 1800 квадратных метров, на место происшествия прибыл министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий.
По его словам, сложность тушения обусловлена не только большой площадью пожара, но и особенностью самого здания.
«
"В результате обстрела кассетным боеприпасом загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли, площадь пожара 1800 квадратных метров, горит кровля по всей площади… сложный пожар, потому что кровля вся деревянная и перекрытия тоже деревянные", - сказал он РИА Новости.
Кострубицкий отметил и то, что в тушении пожара задействовали много сил.
"Работает на данный момент уже 14 единиц техники и автолестницы, штабные автомобили. 100 человек личного состава", - сообщил он.
Ранее в субботу ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате загорелся первый корпус Университета экономики и торговли ДНР. По предварительным данным, пострадавших нет. В здании находился один вахтер.
В июле президент США Джо Байден объявил о решении Белого дома снабжать Киев кассетными боеприпасами. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США, Украина, Китай и Россия.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кострубицкий
 
 
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