https://ria.ru/20230806/pozdravlenie-1888410092.html

Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с праздником

Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с праздником - РИА Новости, 06.08.2023

Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников железнодорожного транспорта России с профессиональным праздником, отметив, что отрасль решит все стоящие... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T00:46

2023-08-06T00:46

2023-08-06T00:46

россия

новороссия

владимир путин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников железнодорожного транспорта России с профессиональным праздником, отметив, что отрасль решит все стоящие перед ней задачи, соблюдая базовые принципы, в числе которых безопасность, надежность и комфорт, соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля. "В приоритетах – дальнейшая цифровизация сервисов и услуг, внедрение передовых технических и логистических решений. Будет обновляться, становиться современнее и облик вокзалов в российских городах, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Мы последовательно идём вперёд и вместе с вами обязательно решим все стоящие перед нами задачи, следуя чётким принципам – базовым как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. А это безопасность, надёжность, скорость, доступность и комфорт", - сказал президент. Путин также подчеркнул вклад представителей разных профессий в развитие железнодорожной отрасли. "Свой вклад в развитие этой важнейшей, стратегической отрасли вносят представители самых разных профессий и специальностей: машинисты, проводники, транспортные строители, ремонтники, инженеры, диспетчеры", - заявил глава государства. Кроме того, президент отметил, что российские железнодорожники активно содействуют в развитии транспортной системы в стране, в том числе в новых регионах России. "При вашем активном участии идёт системная работа по модернизации и комплексному развитию всей инфраструктуры железных дорог, в том числе на таких важных, перспективных направлениях, как Центральный транспортный узел, Восточный полигон, подходы к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Это и восстановление железнодорожного сообщения в Новороссии и Донбассе", - добавил Путин. Он отметил древность традиций железнодорожной отрасли, а также подчеркнул подвиги железнодорожников во время Великой Отечественной Войны. Помимо этого, президент выделил заслуги работников отрасли в построении и дальнейшем вводе в эксплуатацию Транссиба и БАМа. Глава государства также сообщил о разработке новейших отечественных высокоскоростных локомотивов и поездов, подчеркнув, что они укрепят технологическую независимость страны. В конце обращения Путин поблагодарил всех железнодорожников России за ответственное отношение к работе и преданность профессии.

https://ria.ru/20230806/zheleznodorozhniki-1888408784.html

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россия, новороссия, владимир путин