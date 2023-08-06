https://ria.ru/20230806/poteri-1888454311.html

Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении

Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.08.2023

Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении

Потери украинских военных на херсонском направлении составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:53

2023-08-06T12:53

2023-08-06T12:53

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Потери украинских военных на херсонском направлении составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230806/prikaz-1888435299.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф