https://ria.ru/20230806/poteri-1888454311.html
Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.08.2023
Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении
Потери украинских военных на херсонском направлении составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:53
2023-08-06T12:53
2023-08-06T12:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Потери украинских военных на херсонском направлении составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230806/prikaz-1888435299.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_46caec9a969989d70dae41bfa308ee93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении
Минобороны: потери ВСУ за сутки составили до 40 солдат на Херсонском направлении