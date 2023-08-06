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Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/poteri-1888454311.html
Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.08.2023
Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении
Потери украинских военных на херсонском направлении составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:53
2023-08-06T12:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Потери украинских военных на херсонском направлении составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230806/prikaz-1888435299.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Киев за сутки потерял до 40 солдат на Херсонском направлении

Минобороны: потери ВСУ за сутки составили до 40 солдат на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Потери украинских военных на херсонском направлении составили до 40 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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