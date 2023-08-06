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Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера - РИА Новости, 06.08.2023
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04:14 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/pomosch-1888415943.html
Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера
Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера - РИА Новости, 06.08.2023
Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера
Канада приостановит оказание финансовой помощи, которая напрямую выделялась правительству Нигера в целях развития, в ответ на государственный переворот в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T04:14
2023-08-06T04:14
в мире
нигер
канада
сша
мохамед базум
энтони блинкен
переворот в нигере — 2023
африканский союз
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Канада приостановит оказание финансовой помощи, которая напрямую выделялась правительству Нигера в целях развития, в ответ на государственный переворот в стране. "В ответ на попытку государственного переворота в Нигере... Канада приостановит оказание помощи в целях развития, которая напрямую поддерживает правительство Нигера", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады. Отмечается, что приостановка затронет только прямую бюджетную поддержку Канадой правительства Нигера. Помощь же наиболее уязвимым группам населения в области здравоохранения, образования, экономики и обеспечения гендерного равенства будет продолжена. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США приостанавливают финансирование ряда программ зарубежной помощи, связанных с Нигером. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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в мире, нигер, канада, сша, мохамед базум, энтони блинкен, переворот в нигере — 2023, африканский союз
В мире, Нигер, Канада, США, Мохамед Базум, Энтони Блинкен, Переворот в Нигере — 2023, Африканский союз
Канада приостановит оказание финансовой помощи правительству Нигера

Правительство Канады приостановит оказание финансовой помощи Нигеру из-за госпереворота

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Канада приостановит оказание финансовой помощи, которая напрямую выделялась правительству Нигера в целях развития, в ответ на государственный переворот в стране.
"В ответ на попытку государственного переворота в Нигере... Канада приостановит оказание помощи в целях развития, которая напрямую поддерживает правительство Нигера", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.
Отмечается, что приостановка затронет только прямую бюджетную поддержку Канадой правительства Нигера. Помощь же наиболее уязвимым группам населения в области здравоохранения, образования, экономики и обеспечения гендерного равенства будет продолжена.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США приостанавливают финансирование ряда программ зарубежной помощи, связанных с Нигером.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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