Бывший вице-президент США заявил, что готов дать показания против Трампа
Бывший вице-президент США Пенс заявил, что готов дать показания на суде против Трампа
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Майк Пенс
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс готов дать показания на суде против экс-главы государства Дональда Трампа по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия в январе 2021 года, заявил он в воскресенье.
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"У меня нет планов давать показания, но народ может быть уверен в том, что мы будем следовать закону. Мы ответим на вызов закона, если он поступит, и мы попросту расскажем правду", - заявил Пенс в интервью телеканалу CBS News на вопрос о том, будет ли он выступать свидетелем на суде против Трампа.
При этом бывший вице-президент и кандидат на выборах главы государства 2024 года от Республиканской партии сообщил о своем беспокойстве "политизированностью министерства юстиции" США. Пенс подчеркнул, что в случае своей победы на выборах намерен "очистить дом минюста", назначив в ведомство "мужчин и женщин высочайших уровней", которые восстановят доверие американцев.
В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.