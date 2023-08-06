https://ria.ru/20230806/pokazaniya-1888484703.html

Бывший вице-президент США заявил, что готов дать показания против Трампа

Бывший вице-президент США заявил, что готов дать показания против Трампа - РИА Новости, 06.08.2023

Бывший вице-президент США заявил, что готов дать показания против Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс готов дать показания на суде против экс-главы государства Дональда Трампа по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T16:51

2023-08-06T16:51

2023-08-06T16:51

в мире

сша

майк пенс

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс готов дать показания на суде против экс-главы государства Дональда Трампа по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия в январе 2021 года, заявил он в воскресенье. "У меня нет планов давать показания, но народ может быть уверен в том, что мы будем следовать закону. Мы ответим на вызов закона, если он поступит, и мы попросту расскажем правду", - заявил Пенс в интервью телеканалу CBS News на вопрос о том, будет ли он выступать свидетелем на суде против Трампа. При этом бывший вице-президент и кандидат на выборах главы государства 2024 года от Республиканской партии сообщил о своем беспокойстве "политизированностью министерства юстиции" США. Пенс подчеркнул, что в случае своей победы на выборах намерен "очистить дом минюста", назначив в ведомство "мужчин и женщин высочайших уровней", которые восстановят доверие американцев. В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.

https://ria.ru/20230806/tramp-1888434834.html

https://ria.ru/20230805/tramp-1888392661.html

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в мире, сша, майк пенс, дональд трамп