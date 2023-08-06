https://ria.ru/20230806/pogoda-1888431213.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 06.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Малооблачная, сухая погода и до плюс 30 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:39
2023-08-06T09:39
2023-08-06T09:39
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Малооблачная, сухая погода и до плюс 30 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обуславливаться западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет малооблачная, сухая погода и первая в этом сезоне 30-градусная жара. "В Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 30-32 градусов, по области плюс 28-33 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что температурный фон ожидается аномально высокий, и на целых 10 градусов превысит положенную в августе климатическую норму. За последние 75 лет "такие взрывы субтропического тепла" в этот день на базовой метеостанции ВДНХ фиксировались всего 3 раза: плюс 37,3 градуса - в 2010 году, плюс 30,4 градуса - в 2014 году и плюс 31,7 градуса – в 2022 году.
https://ria.ru/20230804/aeratsiya-1888203183.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидают сухую погоду и до 30 градусов тепла
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Малооблачная, сухая погода и до плюс 30 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обуславливаться западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья
ждет малооблачная, сухая погода и первая в этом сезоне 30-градусная жара.
"В Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 30-32 градусов, по области плюс 28-33 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что температурный фон ожидается аномально высокий, и на целых 10 градусов превысит положенную в августе климатическую норму. За последние 75 лет "такие взрывы субтропического тепла" в этот день на базовой метеостанции ВДНХ фиксировались всего 3 раза: плюс 37,3 градуса - в 2010 году, плюс 30,4 градуса - в 2014 году и плюс 31,7 градуса – в 2022 году.
Пять циклов аэрации в день запланировано в Москве из-за жаркой погоды