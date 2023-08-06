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Пакистанские власти назвали две возможные причины крушения поезда - РИА Новости, 06.08.2023
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17:41 06.08.2023 (обновлено: 20:32 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/poezd-1888491257.html
Пакистанские власти назвали две возможные причины крушения поезда
Пакистанские власти назвали две возможные причины крушения поезда - РИА Новости, 06.08.2023
Пакистанские власти назвали две возможные причины крушения поезда
Причиной крушения поезда в Пакистане может быть механическая неисправность или саботаж, сообщил министр железных дорог и авиации страны Хаваджа Саад Рафик. Его... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:41
2023-08-06T20:32
в мире
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пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Причиной крушения поезда в Пакистане может быть механическая неисправность или саботаж, сообщил министр железных дорог и авиации страны Хаваджа Саад Рафик. Его заявление цитирует издание Dawn.Ранее телеканал Geo сообщил со ссылкой на полицию, что в результате схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов. &quot;Это довольно большая авария. Причин может быть две: во-первых, это была механическая неисправность, либо неисправность была создана — это может быть саботаж. Мы проведем расследование&quot;, — сказал Рафик на пресс-конференции в Лахоре.Министр отметил, что предварительное расследование показало, что перед инцидентом поезд не превышал скорость. Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации.
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в мире, синд, пакистан, лахор
В мире, Синд, Пакистан, Лахор
Пакистанские власти назвали две возможные причины крушения поезда

Власти Пакистана: причиной аварии поезда могла быть механическая неисправность или саботаж

© AP Photo / Sindh Chief Minister officeНа месте схода с рельсов поезда в Пакистане
На месте схода с рельсов поезда в Пакистане - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Sindh Chief Minister office
На месте схода с рельсов поезда в Пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Причиной крушения поезда в Пакистане может быть механическая неисправность или саботаж, сообщил министр железных дорог и авиации страны Хаваджа Саад Рафик. Его заявление цитирует издание Dawn.
Ранее телеканал Geo сообщил со ссылкой на полицию, что в результате схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов.
«

"Это довольно большая авария. Причин может быть две: во-первых, это была механическая неисправность, либо неисправность была создана — это может быть саботаж. Мы проведем расследование", — сказал Рафик на пресс-конференции в Лахоре.

Министр отметил, что предварительное расследование показало, что перед инцидентом поезд не превышал скорость.
Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации.
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