https://ria.ru/20230806/poezd-1888491257.html

Пакистанские власти назвали две возможные причины крушения поезда

Пакистанские власти назвали две возможные причины крушения поезда - РИА Новости, 06.08.2023

Пакистанские власти назвали две возможные причины крушения поезда

Причиной крушения поезда в Пакистане может быть механическая неисправность или саботаж, сообщил министр железных дорог и авиации страны Хаваджа Саад Рафик. Его... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:41

2023-08-06T17:41

2023-08-06T20:32

в мире

синд

пакистан

лахор

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Причиной крушения поезда в Пакистане может быть механическая неисправность или саботаж, сообщил министр железных дорог и авиации страны Хаваджа Саад Рафик. Его заявление цитирует издание Dawn.Ранее телеканал Geo сообщил со ссылкой на полицию, что в результате схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов. "Это довольно большая авария. Причин может быть две: во-первых, это была механическая неисправность, либо неисправность была создана — это может быть саботаж. Мы проведем расследование", — сказал Рафик на пресс-конференции в Лахоре.Министр отметил, что предварительное расследование показало, что перед инцидентом поезд не превышал скорость. Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации.

https://ria.ru/20210607/poezd-1735931796.html

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пакистан

лахор

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, синд, пакистан, лахор