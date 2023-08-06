Пакистанские власти назвали две возможные причины крушения поезда
Власти Пакистана: причиной аварии поезда могла быть механическая неисправность или саботаж
© AP Photo / Sindh Chief Minister officeНа месте схода с рельсов поезда в Пакистане
© AP Photo / Sindh Chief Minister office
На месте схода с рельсов поезда в Пакистане
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – РИА Новости. Причиной крушения поезда в Пакистане может быть механическая неисправность или саботаж, сообщил министр железных дорог и авиации страны Хаваджа Саад Рафик. Его заявление цитирует издание Dawn.
Ранее телеканал Geo сообщил со ссылкой на полицию, что в результате схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд не менее 30 человек погибли и более 80 получили ранения. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда. В результате аварии остановлено движение поездов в провинции Синд. Железнодорожные власти заявили, что восстановительные работы могут занять до 18 часов.
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"Это довольно большая авария. Причин может быть две: во-первых, это была механическая неисправность, либо неисправность была создана — это может быть саботаж. Мы проведем расследование", — сказал Рафик на пресс-конференции в Лахоре.
Министр отметил, что предварительное расследование показало, что перед инцидентом поезд не превышал скорость.
Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей в результате инцидента и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь. Государственное пакистанское телевидение сообщило, что пакистанская армия и рейнджеры начали немедленные действия по оказанию помощи на месте аварии, к месту аварии вызваны дополнительные силы. Также сообщается, что для спасательных работ также были отправлены вертолеты армейской авиации.