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На сочинских пляжах стало больше посетителей из-за жары - РИА Новости, 06.08.2023
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Туризм
 
20:34 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/plyazhi-1888511657.html
На сочинских пляжах стало больше посетителей из-за жары
На сочинских пляжах стало больше посетителей из-за жары - РИА Новости, 06.08.2023
На сочинских пляжах стало больше посетителей из-за жары
Загрузка на популярном сочинском пляже "Маяк", расположенном в центре курорта, из-за жары увеличилась в воскресенье до 70% - больше, чем в обычные дни, сообщили РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T20:34
2023-08-06T20:34
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СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Загрузка на популярном сочинском пляже "Маяк", расположенном в центре курорта, из-за жары увеличилась в воскресенье до 70% - больше, чем в обычные дни, сообщили РИА Новости спасатели пляжа. Ранее власти Сочи предупреждали жителей и туристов о сильной жаре до 6 августа. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в субботу и воскресенье составила 37 градусов. Спасатели некоторых центральных пляжей курорта предположили, что людей стало больше, поскольку в городе жарко. "На "Маяке" чуть больше (отдыхающих - ред.) ... из-за температуры. Сегодня 37 градусов в тени, насколько нам известно было, поэтому так много людей, примерно 70%", - сказала собеседница агентства. При этом, как рассказал РИА Новости администратор пляжа "Маяк" Артём Ключников, обычно загрузка данного пляжа колеблется в пределах 50%. Рост числа отдыхающих также отметили на центральном пляже "Приморский", там, по данным спасателей, загрузка составляет примерно 70%. Аналогичная ситуация, по информации администраторов, на пляже "Куба" в микрорайоне Мамайка, расположенном примерно в 15 километрах от центра Сочи. Увеличение посетителей фиксировали на пляжах "Рыжий пляж". Среднее количество заполняемости было на муниципальном пляже "Ривьера", рассказали РИА Новости спасатели пляжной зоны. Как передает корреспондент РИА Новости, жара к вечеру начала спадать, осадков нет, температура воздуха составляет 33 градуса.
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Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Погода, Краснодарский край, Туризм
На сочинских пляжах стало больше посетителей из-за жары

Спасатели центральных пляжей в Сочи отметили рост загрузки до 70 процентов из-за жары

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на пляже в Сочи
Люди отдыхают на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Люди отдыхают на пляже в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Загрузка на популярном сочинском пляже "Маяк", расположенном в центре курорта, из-за жары увеличилась в воскресенье до 70% - больше, чем в обычные дни, сообщили РИА Новости спасатели пляжа.
Ранее власти Сочи предупреждали жителей и туристов о сильной жаре до 6 августа. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в субботу и воскресенье составила 37 градусов.
Спасатели некоторых центральных пляжей курорта предположили, что людей стало больше, поскольку в городе жарко. "На "Маяке" чуть больше (отдыхающих - ред.) ... из-за температуры. Сегодня 37 градусов в тени, насколько нам известно было, поэтому так много людей, примерно 70%", - сказала собеседница агентства.
При этом, как рассказал РИА Новости администратор пляжа "Маяк" Артём Ключников, обычно загрузка данного пляжа колеблется в пределах 50%.
Рост числа отдыхающих также отметили на центральном пляже "Приморский", там, по данным спасателей, загрузка составляет примерно 70%. Аналогичная ситуация, по информации администраторов, на пляже "Куба" в микрорайоне Мамайка, расположенном примерно в 15 километрах от центра Сочи. Увеличение посетителей фиксировали на пляжах "Рыжий пляж".
Среднее количество заполняемости было на муниципальном пляже "Ривьера", рассказали РИА Новости спасатели пляжной зоны.
Как передает корреспондент РИА Новости, жара к вечеру начала спадать, осадков нет, температура воздуха составляет 33 градуса.
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