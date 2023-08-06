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На сочинских пляжах стало больше посетителей из-за жары

На сочинских пляжах стало больше посетителей из-за жары - РИА Новости, 06.08.2023

На сочинских пляжах стало больше посетителей из-за жары

Загрузка на популярном сочинском пляже "Маяк", расположенном в центре курорта, из-за жары увеличилась в воскресенье до 70% - больше, чем в обычные дни, сообщили РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T20:34

2023-08-06T20:34

2023-08-06T20:34

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СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Загрузка на популярном сочинском пляже "Маяк", расположенном в центре курорта, из-за жары увеличилась в воскресенье до 70% - больше, чем в обычные дни, сообщили РИА Новости спасатели пляжа. Ранее власти Сочи предупреждали жителей и туристов о сильной жаре до 6 августа. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в субботу и воскресенье составила 37 градусов. Спасатели некоторых центральных пляжей курорта предположили, что людей стало больше, поскольку в городе жарко. "На "Маяке" чуть больше (отдыхающих - ред.) ... из-за температуры. Сегодня 37 градусов в тени, насколько нам известно было, поэтому так много людей, примерно 70%", - сказала собеседница агентства. При этом, как рассказал РИА Новости администратор пляжа "Маяк" Артём Ключников, обычно загрузка данного пляжа колеблется в пределах 50%. Рост числа отдыхающих также отметили на центральном пляже "Приморский", там, по данным спасателей, загрузка составляет примерно 70%. Аналогичная ситуация, по информации администраторов, на пляже "Куба" в микрорайоне Мамайка, расположенном примерно в 15 километрах от центра Сочи. Увеличение посетителей фиксировали на пляжах "Рыжий пляж". Среднее количество заполняемости было на муниципальном пляже "Ривьера", рассказали РИА Новости спасатели пляжной зоны. Как передает корреспондент РИА Новости, жара к вечеру начала спадать, осадков нет, температура воздуха составляет 33 градуса.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, сочи, погода, краснодарский край, туризм