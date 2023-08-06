https://ria.ru/20230806/peskov-1888504700.html

Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году

Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году - РИА Новости, 06.08.2023

Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с изданием "Подъем", что американская газета New York Times неверно передала его слова о... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T19:44

2023-08-06T19:44

2023-08-06T20:03

политика

россия

дмитрий песков

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с изданием "Подъем", что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году.По его словам, иностранный журналист спросил его про выборы и кандидатов. Песков ответил, что благодаря беспрецедентной консолидации общества вокруг главы государства можно утверждать, что если Владимир Путин решит выдвинуть свою кандидатуру, то его несомненно переизберут со значительным преимуществом. При этом пресс-секретарь президента отметил, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем сам Путин говорил во время послания Федеральному Собранию."Хотя, с другой стороны, они стоят больших денег, ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом. Вот о чем шла речь", — подчеркнул Песков.Ранее New York Times привела цитату Пескова из интервью изданию, где он якобы заявил, что президентские выборы в России — "не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия", и что "Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90 процентов голосов".

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)