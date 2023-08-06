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Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году - РИА Новости, 06.08.2023
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19:44 06.08.2023 (обновлено: 20:03 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/peskov-1888504700.html
Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году
Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году - РИА Новости, 06.08.2023
Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с изданием "Подъем", что американская газета New York Times неверно передала его слова о... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T19:44
2023-08-06T20:03
политика
россия
дмитрий песков
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с изданием "Подъем", что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году.По его словам, иностранный журналист спросил его про выборы и кандидатов. Песков ответил, что благодаря беспрецедентной консолидации общества вокруг главы государства можно утверждать, что если Владимир Путин решит выдвинуть свою кандидатуру, то его несомненно переизберут со значительным преимуществом. При этом пресс-секретарь президента отметил, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем сам Путин говорил во время послания Федеральному Собранию.&quot;Хотя, с другой стороны, они стоят больших денег, ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом. Вот о чем шла речь&quot;, — подчеркнул Песков.Ранее New York Times привела цитату Пескова из интервью изданию, где он якобы заявил, что президентские выборы в России — "не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия", и что "Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90 процентов голосов".
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политика, россия, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Песков заявил, что NYT исказила его слова о выборах в России в 2024 году

Песков заявил, что газета New York Times исказила его слова о выборах в России в 2024 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с изданием "Подъем", что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году.
По его словам, иностранный журналист спросил его про выборы и кандидатов. Песков ответил, что благодаря беспрецедентной консолидации общества вокруг главы государства можно утверждать, что если Владимир Путин решит выдвинуть свою кандидатуру, то его несомненно переизберут со значительным преимуществом. При этом пресс-секретарь президента отметил, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем сам Путин говорил во время послания Федеральному Собранию.
«

"Хотя, с другой стороны, они стоят больших денег, ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом. Вот о чем шла речь", — подчеркнул Песков.

Ранее New York Times привела цитату Пескова из интервью изданию, где он якобы заявил, что президентские выборы в России — "не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия", и что "Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90 процентов голосов".
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
 
 
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