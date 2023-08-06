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В Киеве заявили, что более 40 стран приняли участие в переговорах в Джидде

В Киеве заявили, что более 40 стран приняли участие в переговорах в Джидде - РИА Новости, 06.08.2023

В Киеве заявили, что более 40 стран приняли участие в переговорах в Джидде

В Киеве заявили, что представители более 40 стран приняли участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:54

2023-08-06T14:54

2023-08-06T14:54

в мире

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

евросоюз

украина

джидда

андрес мануэль лопес обрадор

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Киеве заявили, что представители более 40 стран приняли участие во встрече по Украине в Саудовской Аравии. "Всего в Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене. Это свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности мира в установлении устойчивого и длительного мира", - говорится в воскресенье в сообщении на сайте офиса Владимира Зеленского. По информации офиса, среди стран, представители которых участвовали в саммите, - Бразилия, Великобритания, Аргентина, Германия, Норвегия, ЮАР, США, Турция, Япония, Франция, Китай. В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей Глобального Юга хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

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в мире, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз, украина, джидда, андрес мануэль лопес обрадор