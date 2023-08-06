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В МЧС оценили уровень опасных веществ в воздухе после пожара в Дмитрове - РИА Новости, 06.08.2023
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22:11 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/pdk-1888521899.html
В МЧС оценили уровень опасных веществ в воздухе после пожара в Дмитрове
В МЧС оценили уровень опасных веществ в воздухе после пожара в Дмитрове - РИА Новости, 06.08.2023
В МЧС оценили уровень опасных веществ в воздухе после пожара в Дмитрове
Уровень опасных веществ в воздухе после пожара в подмосковном Дмитрове, где горел спортивный магазин, не превышает предельно допустимой концентрации, сообщили... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:11
2023-08-06T22:11
происшествия
дмитров
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уровень опасных веществ в воздухе после пожара в подмосковном Дмитрове, где горел спортивный магазин, не превышает предельно допустимой концентрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Московской области специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории провели исследования воздуха по внешнему периметру пожара в Дмитровском городском округе. Превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ не зафиксировано", - сказал собеседник агентства. Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости о пожаре на площади 500 квадратных метров в подмосковном Дмитрове. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, есть угроза распространения огня на здание фабрики. Затем площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, он был локализован. В 18.23 было ликвидировано открытое горение.
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дмитров
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, дмитров, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дмитров, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС оценили уровень опасных веществ в воздухе после пожара в Дмитрове

МЧС: уровень опасных веществ в воздухе после пожара в Дмитрове не превышает ПДК

© Фото : ГУ МЧС по Московской областиПожар в нежилом здании в селе Синьково, городской округ Дмитров
Пожар в нежилом здании в селе Синьково, городской округ Дмитров - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уровень опасных веществ в воздухе после пожара в подмосковном Дмитрове, где горел спортивный магазин, не превышает предельно допустимой концентрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
Московской области специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории провели исследования воздуха по внешнему периметру пожара в Дмитровском городском округе. Превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе областного главка МЧС сообщили РИА Новости о пожаре на площади 500 квадратных метров в подмосковном Дмитрове. По данным областной прокуратуры, пожар произошел в спортивном магазине, есть угроза распространения огня на здание фабрики. Затем площадь пожара увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, он был локализован. В 18.23 было ликвидировано открытое горение.
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ПроисшествияДмитровРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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