https://ria.ru/20230806/papa-1888431996.html
"Этого мало": украинцев привело в ярость поведение папы римского
"Этого мало": украинцев привело в ярость поведение папы римского - РИА Новости, 06.08.2023
"Этого мало": украинцев привело в ярость поведение папы римского
Украинские активисты, присутствующие на Всемирном дне молодежи в португальском городе Фатима, раскритиковали то, как папа римский Франциск молился за мир, пишет РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:49
2023-08-06T09:49
2023-08-06T15:36
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинские активисты, присутствующие на Всемирном дне молодежи в португальском городе Фатима, раскритиковали то, как папа римский Франциск молился за мир, пишет газета The New York Times."Нужно кричать об этом конфликте, а он замалчивается", — прокомментировал речь понтифика один из украинских активистов, посетивших мероприятие.Накануне прибытия Франциска в Фатиму Ватикан пообещал, что на Дне молодежи он помолится за мир на Украине. Однако на самом мероприятии в субботу папа римский тихо помолился перед городской святыней и статуей Девы Марии, что не устроило гостей из республики."Мало просто слушать, ему (папе римскому. — Прим. ред.) нужно что-то делать", — выразил свое недовольство еще один активист с Украины.После инцидента Ватикан уверил, что понтифик тихо помолился за мир, особенно в тех странах, где сейчас идут боевые действия.Ранее информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине.
https://ria.ru/20230804/kosovo-1888159030.html
https://ria.ru/20230806/obman-1888422339.html
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украина, франциск (хорхе марио бергольо)
Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
"Этого мало": украинцев привело в ярость поведение папы римского
NYT: украинцы раскритиковали молитву папы римского в Португалии