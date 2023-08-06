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Офицер НАТО раскрыл секретное российское "оружие", сводящее ВСУ с ума
Офицер НАТО раскрыл секретное российское "оружие", сводящее ВСУ с ума - РИА Новости, 06.08.2023
Офицер НАТО раскрыл секретное российское "оружие", сводящее ВСУ с ума
Заросли на юге Украины и в Донбассе не позволяют ВСУ прорвать российские линии обороны, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T09:13
2023-08-06T09:13
2023-08-06T15:09
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Заросли на юге Украины и в Донбассе не позволяют ВСУ прорвать российские линии обороны, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive."Российские военные умело обороняются, сдерживая продвижение украинских войск и удерживая ВСУ в хитросплетениях линий обороны", — указал эксперт.Он утверждает, что из-за плотных зарослей украинцы не могут использовать бронетехнику для своего продвижения, необходимую для прорыва любых оборонительных линий, что "сводит их с ума", а наступление пешим ходом стало еще опаснее, поскольку мины практически невозможно увидеть, что приводит к дополнительным потерям в рядах ВСУ."На кадрах боевых действий можно увидеть, как украинские военнослужащие наступают на противопехотные мины, так как не видят их из-за зарослей", — отметил специалист.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230805/alesha-1888354273.html
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в мире, украина, донбасс, артемовский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Донбасс, Артемовский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Офицер НАТО раскрыл секретное российское "оружие", сводящее ВСУ с ума
Офицер НАТО Атламазоглу: заросли на юге Украины не дают ВСУ добиться успеха в наступлении