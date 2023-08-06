https://ria.ru/20230806/oruzhie-1888428781.html

Офицер НАТО раскрыл секретное российское "оружие", сводящее ВСУ с ума

Офицер НАТО раскрыл секретное российское "оружие", сводящее ВСУ с ума - РИА Новости, 06.08.2023

Офицер НАТО раскрыл секретное российское "оружие", сводящее ВСУ с ума

Заросли на юге Украины и в Донбассе не позволяют ВСУ прорвать российские линии обороны, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T09:13

2023-08-06T09:13

2023-08-06T15:09

в мире

украина

донбасс

артемовский

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Заросли на юге Украины и в Донбассе не позволяют ВСУ прорвать российские линии обороны, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive."Российские военные умело обороняются, сдерживая продвижение украинских войск и удерживая ВСУ в хитросплетениях линий обороны", — указал эксперт.Он утверждает, что из-за плотных зарослей украинцы не могут использовать бронетехнику для своего продвижения, необходимую для прорыва любых оборонительных линий, что "сводит их с ума", а наступление пешим ходом стало еще опаснее, поскольку мины практически невозможно увидеть, что приводит к дополнительным потерям в рядах ВСУ."На кадрах боевых действий можно увидеть, как украинские военнослужащие наступают на противопехотные мины, так как не видят их из-за зарослей", — отметил специалист.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230805/alesha-1888354273.html

https://ria.ru/20230805/vsu-1888382269.html

украина

донбасс

артемовский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, артемовский, вооруженные силы украины, нато