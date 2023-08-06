https://ria.ru/20230806/opros-1888521671.html
Опрос: 68 процентов республиканцев не считают Байдена законным президентом
Опрос: 68 процентов республиканцев не считают Байдена законным президентом - РИА Новости, 06.08.2023
Опрос: 68 процентов республиканцев не считают Байдена законным президентом
Большинство сторонников Республиканской партии США не считают действующего президента Джо Байдена законным победителем выборов главы государства, состоявшихся в РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:09
2023-08-06T22:09
2023-08-06T22:09
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Большинство сторонников Республиканской партии США не считают действующего президента Джо Байдена законным победителем выборов главы государства, состоявшихся в 2020 году, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov. Из опубликованных результатов следует, что 68% респондентов, которые назвали себя сторонниками республиканцев, не считают Байдена законным победителем президентских выборов. Оставшиеся 32% признают за ним победу над экс-президентом Дональдом Трампом. Среди сторонников демократов законность победы Байдена в 2020 году признали 97% респондентов, лишь 3% усомнились в ней. Исследование показало, что 62% опрошенных волнует то, что обвинения против экс-президента Трампа в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года являются политически мотивированными. При этом столько же респондентов обеспокоены тем, что Трамп пытался отменить результаты выборов. Таким образом, почти четвертую часть американцев в равной степени тревожат обе эти проблемы. Опрос проводился со 2 по 4 августа 2023 года, в нем приняли участие 2145 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результатов составила 2,9 процентных пункта. В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
https://ria.ru/20230804/pomosch-1888192170.html
https://ria.ru/20230804/trump-1888264315.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Опрос: 68 процентов республиканцев не считают Байдена законным президентом
Опрос: 68 процентов сторонников республиканцев не считают Байдена законным президентом США
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Большинство сторонников Республиканской партии США не считают действующего президента Джо Байдена законным победителем выборов главы государства, состоявшихся в 2020 году, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov.
Из опубликованных результатов следует, что 68% респондентов, которые назвали себя сторонниками республиканцев, не считают Байдена законным победителем президентских выборов. Оставшиеся 32% признают за ним победу над экс-президентом Дональдом Трампом
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Среди сторонников демократов законность победы Байдена в 2020 году признали 97% респондентов, лишь 3% усомнились в ней.
Исследование показало, что 62% опрошенных волнует то, что обвинения против экс-президента Трампа в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года являются политически мотивированными. При этом столько же респондентов обеспокоены тем, что Трамп пытался отменить результаты выборов. Таким образом, почти четвертую часть американцев в равной степени тревожат обе эти проблемы.
Опрос проводился со 2 по 4 августа 2023 года, в нем приняли участие 2145 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результатов составила 2,9 процентных пункта.
В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
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