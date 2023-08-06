Рейтинг@Mail.ru
Опрос: 68 процентов республиканцев не считают Байдена законным президентом - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/opros-1888521671.html
Опрос: 68 процентов республиканцев не считают Байдена законным президентом
Опрос: 68 процентов республиканцев не считают Байдена законным президентом - РИА Новости, 06.08.2023
Опрос: 68 процентов республиканцев не считают Байдена законным президентом
Большинство сторонников Республиканской партии США не считают действующего президента Джо Байдена законным победителем выборов главы государства, состоявшихся в РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T22:09
2023-08-06T22:09
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:302:2617:1774_1920x0_80_0_0_1d3317ca515d97511a4686c55545b282.jpg
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Большинство сторонников Республиканской партии США не считают действующего президента Джо Байдена законным победителем выборов главы государства, состоявшихся в 2020 году, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov. Из опубликованных результатов следует, что 68% респондентов, которые назвали себя сторонниками республиканцев, не считают Байдена законным победителем президентских выборов. Оставшиеся 32% признают за ним победу над экс-президентом Дональдом Трампом. Среди сторонников демократов законность победы Байдена в 2020 году признали 97% респондентов, лишь 3% усомнились в ней. Исследование показало, что 62% опрошенных волнует то, что обвинения против экс-президента Трампа в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года являются политически мотивированными. При этом столько же респондентов обеспокоены тем, что Трамп пытался отменить результаты выборов. Таким образом, почти четвертую часть американцев в равной степени тревожат обе эти проблемы. Опрос проводился со 2 по 4 августа 2023 года, в нем приняли участие 2145 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результатов составила 2,9 процентных пункта. В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
https://ria.ru/20230804/pomosch-1888192170.html
https://ria.ru/20230804/trump-1888264315.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:83:2617:2047_1920x0_80_0_0_f9ba972ad6d7228baba30db081023bd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Опрос: 68 процентов республиканцев не считают Байдена законным президентом

Опрос: 68 процентов сторонников республиканцев не считают Байдена законным президентом США

© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Репортаж о выборах в США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Большинство сторонников Республиканской партии США не считают действующего президента Джо Байдена законным победителем выборов главы государства, состоявшихся в 2020 году, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с исследовательской организацией YouGov.
Из опубликованных результатов следует, что 68% респондентов, которые назвали себя сторонниками республиканцев, не считают Байдена законным победителем президентских выборов. Оставшиеся 32% признают за ним победу над экс-президентом Дональдом Трампом.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Опрос: большинство американцев выступили против дополнительной помощи Киеву
4 августа, 14:38
Среди сторонников демократов законность победы Байдена в 2020 году признали 97% респондентов, лишь 3% усомнились в ней.
Исследование показало, что 62% опрошенных волнует то, что обвинения против экс-президента Трампа в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года являются политически мотивированными. При этом столько же респондентов обеспокоены тем, что Трамп пытался отменить результаты выборов. Таким образом, почти четвертую часть американцев в равной степени тревожат обе эти проблемы.
Опрос проводился со 2 по 4 августа 2023 года, в нем приняли участие 2145 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результатов составила 2,9 процентных пункта.
В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Опрос: около половины американцев сочли обвинения Трампу политическими
4 августа, 18:30
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала